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В Одинцовском городском округе в 2024 году построят шесть школ и пять детсадов

17 мая 2024, 15:18
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Шесть школ и пять детских садов планируется построить в Одинцовском городском округе в текущем году. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов губернатору Московской области Андрею Воробьёву. На встрече подвели итоги работы за пять лет и обсудили реализацию новых проектов.
«Одинцово – особая территория, вы всегда на виду. Сегодня вы впереди по многим показателям, например, по инвестициям. В то же время всегда есть то, что можно улучшить. Я знаю, что вы много встречаетесь с жителями, стараетесь обсуждать те или иные проблемы на разных территориях. Это и строительство путепровода в Малых Вязёмах, и поликлиники в ЖК «Гусарская баллада», и всё, что связано с транспортом, экологической безопасностью. Это очень серьезные вызовы», – сказал Воробьёв.
Одна из главных задач – строительство социальной инфраструктуры. Население муниципалитета растёт. Параллельно увеличивается потребность в школах, детсадах, больницах и других объектах.


«За пять лет мы приросли на 150 тыс. человек. Кроме того, на территории округа – более 600 садовых товариществ, около 79 тыс. частных построек. Таким образом, более миллиона человек одновременно находится на территории муниципалитета и пользуется социальной инфраструктурой. Поэтому основной задачей было создавать её опережающими темпами», – сказал Иванов.
В этом году, по его словам, в городском округе огромный объём социального строительства.
«Мы планируем ввести ещё шесть школ, в том числе в новых микрорайонах. Это еще около 4 тыс. мест для детей. Построим пять садиков за счёт инвесторов, которые будут переданы муниципалитету», – поделился планами глава.
Продолжается и капремонт социальных объектов, доложил Андрей Иванов губернатору. Так, например, вновь откроются школа им. Пронина в Звенигороде, Большевяземская школа, сады №55 и №65 в Одинцове.

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В Ивантеевке сотрудники администрации провели рейд по безопасности
17 мая 2024, 16:05

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

На одной из железнодорожных станций Ивантеевки представители администрации провели рейд. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Жителям городского округа напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении на объектах ж/д инфраструктуры.

«В рейде приняли участие старший инспектор ОДН ЛУ МВД России на станции Москва Ярославская, помощник прокурора Московско-Ярославской транспортной прокуратуры, специалист по охране труда и главный инженер РЖД ПЧ-9, представители Администрации округа. Участниками проведены разъяснительные беседы с гражданами о необходимости неукоснительного соблюдения правил при переходе через ж/д пути, высадке и посадке в пассажирский транспорт», — подчеркнули в пресс-службе.

Также участникам профилактического мероприятия вручили памятки с правилами и агитационными материалами.

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Готовность путепровода над ж/д путями в Опалихе достигла 60%
17 мая 2024, 15:58

Фото: Артём Мишуков

Путепровод через МЦД-2 возводят у железнодорожной станции Аникеевка в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск, в настоящее время готовность объекта составляет 60%, передаёт корреспондент Артём Мишуков.
«Сейчас ведётся подготовка первого пролётного строения к нанесению гидроизоляционного покрытия. Готова также площадка для возведения металлоконструкций. На втором пролётном строении началось омоноличивание балок и обратная засыпка подпорных стен», — рассказал инженер компании-подрядчика «Мехколонна СТС» Сергей Трантов.
Он добавил, что с начала лета строители приступят к монтажу металлических конструкций пролётного строения.

Отмечается, что завершить строительство и открыть движение по новому путепроводу планируется до конца 2024 года.

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#путепровод
#дороги
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Первый зампред правительства Подмосковья Бронштейн вручил паспорта активистам
17 мая 2024, 15:45

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Илья Бронштейн вручил паспорта активистам Движения Первых. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Вручение паспортов прошло в Доме Правительства Московской области.

«Акция «Мы – граждане России» проходит в нашем регионе уже больше года. За прошлый месяц паспорта вручили 208 подросткам, а всего за первый год документ в обложке Первых получили больше 1 000 активистов Подмосковья. На память каждому участнику особой церемонии достался эксклюзивный подарок – обложка на паспорт с символикой Движения», – поделился Илья Бронштейн.

Также активисты после торжественной части смогли задать вопросы на разные темы: карьерную ориентацию, развитие детских центров и тайм-менеджменент в жизни современного школьника.

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В Королёве завершили остекление здания детсада на 107 мест
17 мая 2024, 15:34

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 107 воспитанников, возводят на территории жилого комплекса «Театральный парк» в Королёве, о ходе работ рассказали в Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время на объекте завершены монолитные работы и остекление, а также кладка внутренних перегородок. На фасаде уложен утеплитель, установлены кронштейны и пожарные отсечки. Места общего пользования на первом и втором этажах оштукатурены. В здании идёт монтаж инженерных систем», — говорится в сообщении.
Общая площадь детского сада составляет около двух тысяч квадратных метров, в здании предусмотрены помещения для групп, кружковые, залы для физкультуры и музыки, столовая с кухней, медицинский пункт с кабинетом медсестры и процедурной, а также методические кабинеты.

Ввести новый детский сад в эксплуатацию планируется во втором квартале текущего года.

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В Наро-Фоминске состоялось открытие автопробега «Дорогами Победы»
17 мая 2024, 15:23

Фото: пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск

В Наро-Фоминске 16 мая состоялось торжественное открытие патриотического автопробега «Дорогами Победы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
В мероприятии приняли участие и выступили с приветственными речами Начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин и председатель Совета депутатов НФГО Геннадий Пензов.

«Патриотический автопробег «Дорогами Победы» в память о павших в годы Великой Отечественной войны стал своеобразным вкладом в общее дело сохранения исторической памяти, послужил укреплению связей между городами, между людьми. Низкий поклон всем нашим ветеранам и защитникам Отечества! Вечная память настоящим Героям», — отметил председатель Совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадий Пензов.

В общей сложности в мероприятии приняли участие 16 человек – это пилоты с инвалидностью, управляющие автомобилями с ручным управлением и передвигающиеся на креслах-колясках.

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В Серпухове построят швейный цех по выпуску верхней одежды
17 мая 2024, 15:11

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Цех, в котором будут шить верхнюю одежду, появится в Серпухове, инвестор уже получил разрешение на строительство, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Согласно плану, будет построен двухэтажный швейный цех общей площадью 1,4 тыс. квадратных метров. На первом этаже будут зоны приема ткани и фурнитуры, контроля качества выпущенной продукции, а также зона упаковки и хранения готовых изделий. Само производство, а именно — отделение раскроя, пошивочная и гладильная на втором этаже», — говорится в сообщении.
Завершить строительство и запустить производство планируется в мае будущего года. В цехе в год будут отшивать около двух миллионов готовых изделий.

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#производство
#главгосстройнадзор мо
#экономика
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В Москве ожидаются тёплые выходные
17 мая 2024, 15:03

Фото: iStock/possum1961

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве предстоящие выходные обещают быть тёплыми.
«В Москве в выходные ожидается хорошая погода, достаточно солнечная, без осадков, на фоне области высокого давления 755 мм ртутного столба, ветер 4-9 м/сек. Ночью до 5-7°С, по области 3-8°С. Днём до 18-20°С, по области 16-20°С. Москва будет одним из самых тёплых мест всей области», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также подтвердил двадцатиградусное тепло в Московском регионе на выходных и заявил о том, что погода порадует жителей большим количеством солнца.

«Ожидается хорошая майская погода, в меру теплая. По Московской области 15-20°С, а по Москве — 18-20°С. Слабый ветер, много солнца и без осадков», — отметил в беседе с «Известиями» Шувалов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила, что наиболее неблагоприятная погода в Москве ожидается 17 мая.

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В Истре ремонтируют дорогу к историческому центру
17 мая 2024, 14:55

Фото: iStock/possum1961

Участок региональной дороги, ведущий к историческому центру города Истра, ремонтируют в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные автодороги», протяжённость участка составляет свыше 2.8 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ведётся ремонт покрытия дороги «Волоколамское шоссе — Бужарово — Савельево — Румянцево» на участке между автобусной остановкой «Никулино» и Советской улицей. Работы проводят преимущественно ночью, покрытие укладывается с использованием смеси А16Вн, которая обеспечит высокую износоустойчивость проезжей части», — отмечается в сообщении.
В ближайшее время на участке укрепят обочины и нанесут на асфальт разметку.

В министерстве отметили, что участок, на котором ведётся ремонт, обеспечивает проезд к Ново-Иерусалимскому монастырю и музею «Новый Иерусалим», а также к городскому парку, стадиону «Истра», мемориалу Великой Отечественной войны и к церкви Николая Чудотворца.

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В Пушкино летом состоится семейный спортивный фестиваль «Цитрус»
17 мая 2024, 14:52

Фото: istockphoto / Ajax9

В Пушкино 8 июня проведут новый семейный спортивный фестиваль «Цитрус». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В фестивали примут участие порядка 30 творческих, спортивных и культурных коллективов со всей Московской области.

«Идея фестиваля прорабатывалась достаточно долго.Фестиваль будет состоять из концертной программы, спортивной зоны, творческих мероприятий и мастер-классов. Также все желающие смогут принять участие в спортивных соревнованиях, за победу в которых участники получать медали с логотипом фестиваля», — поделились организаторы проекта.

Стоит отметить, что для удобства гостей парк, в котором будет проходить фестиваль, поделить на тематические зоны.

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