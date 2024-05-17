В Одинцовском городском округе в 2024 году построят шесть школ и пять детсадов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Шесть школ и пять детских садов планируется построить в Одинцовском городском округе в текущем году. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов губернатору Московской области Андрею Воробьёву. На встрече подвели итоги работы за пять лет и обсудили реализацию новых проектов.
«Одинцово – особая территория, вы всегда на виду. Сегодня вы впереди по многим показателям, например, по инвестициям. В то же время всегда есть то, что можно улучшить. Я знаю, что вы много встречаетесь с жителями, стараетесь обсуждать те или иные проблемы на разных территориях. Это и строительство путепровода в Малых Вязёмах, и поликлиники в ЖК «Гусарская баллада», и всё, что связано с транспортом, экологической безопасностью. Это очень серьезные вызовы», – сказал Воробьёв.Одна из главных задач – строительство социальной инфраструктуры. Население муниципалитета растёт. Параллельно увеличивается потребность в школах, детсадах, больницах и других объектах.
«За пять лет мы приросли на 150 тыс. человек. Кроме того, на территории округа – более 600 садовых товариществ, около 79 тыс. частных построек. Таким образом, более миллиона человек одновременно находится на территории муниципалитета и пользуется социальной инфраструктурой. Поэтому основной задачей было создавать её опережающими темпами», – сказал Иванов.В этом году, по его словам, в городском округе огромный объём социального строительства.
«Мы планируем ввести ещё шесть школ, в том числе в новых микрорайонах. Это еще около 4 тыс. мест для детей. Построим пять садиков за счёт инвесторов, которые будут переданы муниципалитету», – поделился планами глава.Продолжается и капремонт социальных объектов, доложил Андрей Иванов губернатору. Так, например, вновь откроются школа им. Пронина в Звенигороде, Большевяземская школа, сады №55 и №65 в Одинцове.
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Лора Луганская