«Чрезвычайно опасен»: Диетолог раскрыл правду о «пивном животе»

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Пивной живот — какой он? И чем отличается от обычного? Так часто мы слышим это словосочетание, обозначающее пристрастие к определенному алкогольному напитку. Но является ли этот термин реальным?
Кандидат медицинских наук, врач, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» рассказал, что «пивной живот» подразумевает большое отложение висцерального жира, который находится внутри брюшной полости.
По его словам, пиво влияет на появление живота только в своей калорийности, хотя не считается самым калорийным алкогольным напитком.
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«Этот жир чрезвычайно опасен, потому что внутри брюшной полости он отрицательно влияет на многие внутренние органы и на многие процессы. Есть даже в медицине такое заболевание, которое называется «метаболический синдром» — это целый спектр разных болезней, которые связаны с жиром в области брюшной полости», — объяснил эксперт.
По его словам, пиво влияет на появление живота только в своей калорийности, хотя не считается самым калорийным алкогольным напитком.
«Калорийность у пива 40−50 килокалорий на 100 граммов, это не самый калорийный напиток в рационе человека. Но пиво очень часто употребляется с высококалорийными закусками: чипсы, соусы, орешки. Соль, содержащаяся в этих закусках, плохо влияет на здоровье тоже. То есть причина появления «пивного живота» заключается в избыточном потреблении калорий», — поделился диетолог.
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Анастасия Бондарева