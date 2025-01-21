Нарколог раскрыл состав настоящей беспохмельной водки

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Особенной водки, которая не вызывает похмелья, не существует, а новости о ее появлении — изощренный маркетинг. Об этом заявил врач-нарколог Василий Шуров, подчеркнув, что весь алкоголь перерабатывает печень и его переизбыток неизбежно ведет к отравлению.
«Похмелье – это результат отравления. Печень, в пересчете на чистый этанол, перерабатывает 10 миллилитров спирта в час. [Если выпить меньше], тогда, возможно, не будет отравления. <…> Единственная беспохмельная водка – это чистая вода, от которой еще никому плохо не было», — рассказал специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем стало известно, что вино и пиво могут выполнять роль пребиотиков при употреблении в небольших количествах. Как пояснила врач-гастроэнтеролог Александра Ковалева в разговоре с «Газетой.Ru»., такой эффект достигается не за счет алкоголя, а благодаря субстратам, которые вырабатываются из растительного сырья и используются для приготовления этих напитков.
«Полифенолы содержатся во всех овощах и фруктах, во многих злаковых культурах. В большом количестве они представлены в красном винограде, солоде и хмеле. Поэтому пиво и вино являются пребиотиками», — отметила Ковалева, также отметив важную роль бета-глюкана и арабинозоолигосахаридов.Читайте также:
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