Нарколог Сараев развеял популярный миф о борьбе с похмельем

Фото: istockphoto/Traitov
Иногда праздники и различные веселые мероприятия сопровождаются таким неприятным явлением как похмелье. Зачастую люди с трудом приходят в себя, а некоторые продолжают бороться с симптомами еще долгое время.
Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе с «Радио 1» заявил, что состояние похмелья или абстинентный синдром, в результате которого человек вынужден искать какие-то способы поправить свое самочувствие, — основной признак начала заболевания алкоголизмом.
По его словам, в таком состоянии у человека изменяется давление, нарушается работа ЖКТ, мочевыделительной системы и психики.
Читайте также:
Назван порядок восстановления питания после новогодних праздников
Диетолог рассказала, как сбросить лишний вес после новогодних праздников
Нарколог Калюжная назвала смертельную для человека дозу алкоголя
«Здесь не нужно, как советуют, пить клюквенный морс, шиповник или много воды. Интоксикация водой чревато отеками, потому что сердечно-сосудистая система и почки сами по себе в этот момент работают плохо, а большое количество воды и жидкости в организме может привести к неправильному перераспределению этой жидкости», — объяснил эксперт.
По его словам, в таком состоянии у человека изменяется давление, нарушается работа ЖКТ, мочевыделительной системы и психики.
«В таких состояниях психиатр-нарколог дает четкие рекомендации: постельный режим, определенные виды лекарственных средств, в том числе психотропных», — сказал нарколог.
Читайте также:
Назван порядок восстановления питания после новогодних праздников
Диетолог рассказала, как сбросить лишний вес после новогодних праздников
Нарколог Калюжная назвала смертельную для человека дозу алкоголя
Анастасия Бондарева