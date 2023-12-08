Что делать, если собака боится снега? – советы кинологов

Фото: IStock/Alexander Pytskiy
Некоторые питомцы не любят снег из-за того, что их лапы быстро мокнут и мёрзнут, а из-за повышения влажности запахов вокруг становится больше. Это и много другое может привести к дискомфорту во время прогулок с собакой зимой. Кинологи рассказали «Радио 1», что делать в таких ситуациях.
По словам специалистов, собака может испытывать неприятное покалывание и жжение в лапах, если долго гуляет в морозный день. Это особенно касается маленьких компаньонов, животных с короткой шерстью и собак без шерсти. В этом случае важно не заставлять питомца гулять дольше, чем он может.
Не рекомендуется также выносить собаку на улицу на руках, тащить её за поводок. Так вы только усилите страх и создадите неприятные ассоциации с прогулкой, отмечают специалисты. Если питомец спокойно выходит на улицу, но отказывается от продолжительной прогулки, дождитесь, когда собака справит нужду и возвращайтесь домой.
Чтобы собака не мёрзла, можно купить тёплый комбинезон и удобную обувь. Чтобы питомец привык к нему, примерьте новую одежду дома и позвольте походить в ней по квартире. Постепенно собака привыкнет к комбинезону и ботинкам и сможет спокойно гулять в них на улице.
На прогулке внимательно следите за собакой, поощряйте спокойное поведение и активный интерес к выгулу. Если понимаете, что питомец замёрз (собака дрожит, поджимает лапы или переступает с лапы на лапу), то заканчивайте прогулку и возвращайтесь домой, чтобы не допустить переохлаждения.
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«Важно не заставлять собаку гулять насильно: если питомец отказывается гулять по снегу, позвольте ему справить нужду, прогуляйтесь немного и возвращайтесь домой. Выгул против воли точно не пойдёт на пользу любимцу», – комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Чтобы собака не мёрзла, можно купить тёплый комбинезон и удобную обувь. Чтобы питомец привык к нему, примерьте новую одежду дома и позвольте походить в ней по квартире. Постепенно собака привыкнет к комбинезону и ботинкам и сможет спокойно гулять в них на улице.
На прогулке внимательно следите за собакой, поощряйте спокойное поведение и активный интерес к выгулу. Если понимаете, что питомец замёрз (собака дрожит, поджимает лапы или переступает с лапы на лапу), то заканчивайте прогулку и возвращайтесь домой, чтобы не допустить переохлаждения.
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Екатерина Шмакова