Кинологи рассказали, как подружить кошку с собакой

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Многие люди отказываются от идеи завести кошку и собаку одновременно, так как боятся, что животные не подружатся, однако при правильном знакомстве и подходе в воспитании питомцы смогут отлично ладить между собой. Как правильно это организовать, «Радио 1» рассказали в Российской кинологической федерации.
«Многие просто убеждены, что выражение «жить как кошка с собакой» – это реалии тех владельцев, которые живут под одной крышей с двумя животными сразу. Но на самом деле при правильном поведении хозяина кошка и собака легко уживаются под одной крышей и даже дружат. Нет никакой генетический вражды между этими животными, они могут отлично ладить и с удовольствием взаимодействовать», – отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.При знакомстве собаки с кошкой важно разграничить территорию, следить за конфликтными ситуациями и уделять внимание обоим питомцам. Чаще всего, если знакомство и период адаптации прошли удачно, дальнейшая совместная жизнь не будет приносить дискомфорта ни животным, ни членам семьи.
«Кошка и собака не обязательно должны стать лучшими друзьями, поэтому не заставляйте их общаться друг с другом, если хотя бы одному из животных это не нравится», — добавили кинологи.Читайте также:
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Екатерина Шмакова