Что делать, если взломали почту на Yandex.ru — инструкция в картинках

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Взлом электронной почты значительно повышает риски финансовых потерь от действий преступников, так как на почтовый ящик приходят подтверждения регистрации на различных сайтах и сервисах. Инструкцию о порядке действий при взломе почты на yandex.ru подготовили специалисты управления по кибербезопасности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба Правительства Московской области.
«При подозрении на взлом электронного почтового ящика необходимо, во-первых, завершить все активные сеансы входа на неизвестных устройствах, во-вторых, сменить пароль и, в-третьих, установить двухфакторную аутентификацию», — говорится в сообщении.Отмечается, что завершить все сеансы на неизвестных устройствах пользователь может только в web-версии почты или через мобильное приложение «Яндекс». В приложении «Яндекс.Почта» такой опции нет.
1. Завершение всех сеансов на неизвестных устройствах
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
2. Смена пароля
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
3. Установка двухфакторной аутентификации
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Больше информации о противодействии кибермошенникам размещено по ссылке.
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