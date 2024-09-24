«Не спасает»: Эксперт объяснил, что делать, если взломали Telegram с двухфакторной защитой

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Мошенники не перестают пугать россиян своими схемами взлома социальных сетей. Так, например, двухфакторная аутентификация в Telegram потеряла свою силу и надежность.
Журналист «Радио 1» сам попал в неприятную ситуацию, когда аккаунт Telegram оказался в руках злоумышленников, вымогающих с помощью сгенерированных голосовых сообщений деньги с родных, друзей и коллег. При этом, была установлена рекомендованная двойная защита.
Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов в беседе с «Радио 1» сообщил, что при любом раскладе двухфакторная аутентификация лучше, чем ее отсутствие.
Он добавил, что такая защита может быть неудобна, однако надежна.
По его словам, важный момент в двухфакторной аутентификации — разные каналы связи.
Если взлом все-таки произошел, то, по рекомендациям эксперта по кибербезопасности, нужно обновить всю систему, поменять все пароли, перезагрузить гаджет несколько раз и снова поменять пароли.
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Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов в беседе с «Радио 1» сообщил, что при любом раскладе двухфакторная аутентификация лучше, чем ее отсутствие.
«Но это не панацея и не единственное, что должно быть, потому что бывает трехфакторная, четырехфакторная и так далее. В частности, в других факторах может быть «капча» – нужно написать, что видите на рисунке, где карикатурно замечаются какие-то буквы или последовательность символов. Существует та же биометрия», — сказал эксперт.
Он добавил, что такая защита может быть неудобна, однако надежна.
«Нам же удобно не закрывать дверь квартиры на замок, прийти, толкнуть и попасть вовнутрь. Но никто так не делает. Мы закрываем на замок, а то и на два надежных», — привел аналогию специалист.
По его словам, важный момент в двухфакторной аутентификации — разные каналы связи.
«Если держать все гаджеты в одной сумке, то, потеряв, вы сделаете большой подарок для злоумышленника. Если я с планшета захожу в свой аккаунт и получаю на планшет же второй пароль, то это глупости. А когда второй пароль приходит на другой канал связи, например, в смс мобильного телефона — это другое дело. Планшет, ноутбук, смартфон — это один канал связи — интернет, другой канал связи — обычное смс на телефон», — объяснил Олег Седов.
Если взлом все-таки произошел, то, по рекомендациям эксперта по кибербезопасности, нужно обновить всю систему, поменять все пароли, перезагрузить гаджет несколько раз и снова поменять пароли.
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Анастасия Бондарева