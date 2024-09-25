Сбербанк: 80% хищений денег проводят через me2me-переводы и бесконтактную оплату

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Мошенники в 80% случаев выводят похищенные у своих жертв деньги через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты или при помощи me2me — переводы между собственными счетами граждан. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время XXI Международного банковского форума. По его словам, банки должны оперативно реагировать на новые механизмы для обмана.
«Мошенники придумывают новые механизмы, которые нам надо сломать. Около 80% хищений сейчас происходит с помощью me2me-переводов или привязки токенизированных карт злоумышленников к приложениям для бесконтактной оплаты», — заявил он.Кузнецов пояснил, что для противодействия таким схемам мошенничества нужно ввести лимиты на операции по токенизированным картам.
Схемы с me2me-переводами выглядит следующим образом: мошенники убеждают жертву привязать к приложению их банковскую карту, взять свои накопления или кредитные средства, а затем через банкомат внести их на карту аферистов.
«Что касается me2me-переводов, они имеют низкий уровень риска, банковские антифрод-системы их пропускают. Поэтому необходимо пересмотреть текущий стандарт риск-индикаторов для переводов между своими счетами», — отметил Кузнецов.Читайте также:
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