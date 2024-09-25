Сбербанк: 80% хищений денег проводят через me2me-переводы и бесконтактную оплату

Мошенники в 80% случаев выводят похищенные у своих жертв деньги через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты или при помощи me2me — переводы между собственными счетами граждан. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время XXI Международного банковского форума. По его словам, банки должны оперативно реагировать на новые механизмы для обмана.