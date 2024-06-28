Что любит гречка: Как приготовить идеальную «пушистую» гречневую кашу

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Гречка является одной из самых популярных круп в России. Приготовление дома рассыпчатой вкусной гречки не отнимет много времени, а блюдо получится полезным и низкокалорийным. Рассказываем, как правильно сварить крупу, чтобы получить идеальный гарнир.
Какую гречку выбратьПри покупке гречки важно обратить внимание на её качество: лучше отдать предпочтение гречке-ядрице первого сорта, цельной недробленой крупе с зернами одинакового размера. Однако даже в дорогом продукте может быть растительный мусор.
Перед готовкой стоит перебрать гречку и отобрать все инородные элементы.
Как варить гречку: пропорцииГлавным в приготовлении гречки являются пропорции. Кто-то мерит стаканами, а кто-то заливает воду на палец выше уровня крупы. В идеале точно отмерять ингредиенты.
Для приготовления четырёх порций понадобится:
- 200 г крупы;
- 400 мл воды;
- 1 чайная ложка соли.
Пошаговый способ приготовления идеальной гречки
- Перед приготовлением промойте крупу под проточной водой, пока жидкость не станет прозрачной;
- Чтобы гречневая каша получилась ароматной, перед варкой обжарьте крупу на сухой сковороде на протяжении 4–5 минут на слабом огне;
- Влейте воду в кастрюлю с крупой и поставьте её на слабый огонь, дождитесь закипания;
- После закипания нужно накрыть кастрюлю крышкой, выставить средний огонь и варить гречку 15 минут. Во время варки кашу перемешивать не нужно. Готовность можно определить по отсутствию воды в кастрюле;
- Чтобы крупинки легко отделяются друг от друга и каша получилась «пушистой», оберните закрытую кастрюлю полотенцем для сохранения тепла и оставьте так как минимум на 15 минут;
- Положите в гречку кусочек сливочного масла и оставьте под крышкой на 5 минут.
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Алина Юрчак