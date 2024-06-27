Пользы нет: Педиатр призвала исключить из рациона детей консервированные грибы

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Грибы, особенно не культивируемые, а выросшие в лесу, могут быть опасны для ребёнка, поэтому вводить этот продукт в рацион детей не следует раньше 8-10-летнего возраста, такую рекомендацию дала педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В качестве пищи ребенку можно предложить культивируемые грибы, начиная с восьми, а лучше с десяти лет. У малышей и дошкольников желудочно-кишечный тракт ещё незрелый, а грибы очень трудно усваиваются, перевариваются до 18 часов из-за своей клетчатки — хитина. Консервированные же грибы вообще не стоит давать детям», — подчеркнула Фатхуллина.Она добавила, что в грибах не содержится никаких полезных для человека веществ, поэтому полное исключение этой пищи из рациона не принесёт никому вреда.
Фатхуллина также предупредила, что если после употребления грибов начало ухудшаться самочувствие, следует немедленно вызвать скорую помощь.
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