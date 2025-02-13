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Что подарить мужчине на День святого Валентина: топ-10 идей презентов на 14 февраля

Фото: istockphoto / Valerii Apetroaiei

Фото: istockphoto / Valerii Apetroaiei

День Святого Валентина — это не только повод для романтических признаний, но и шанс по-настоящему удивить своего любимого человека. Выбор подарка может быть сложным, особенно когда хочется найти что-то уникальное и запоминающееся. «Радио 1» расскажет, как выбрать идеальный подарок для мужчины, который будет одновременно оригинальным, полезным и отражать ваши чувства.



  • Персонализированные подарки


Персонализированные вещи всегда передают особое внимание и заботу. Это может быть одежда с изображением, которое напоминает о совместных моментах, или аксессуары с гравировкой, что делает подарок уникальным и запоминающимся. Такой выбор подчеркивает внимание к деталям и искренность чувств.

  • Билет на концерт или мероприятие


Подарочный билет на концерт любимого исполнителя, спортивное событие или театральную постановку – это не просто подарок, а целая эмоция, которая оставит яркие впечатления. Совместное посещение значимого мероприятия позволяет не только узнать друг друга лучше, но и создать общие воспоминания.

14 февраля: история Дня святого Валентина и идеи подарков для вашей любимой
14 февраля: история Дня святого Валентина и идеи подарков для вашей любимой

  • Романтический ужин


Организация романтического ужина – это всегда актуальный и многозначительный жест. Ужин можно устроить как в ресторане, так и дома, создавая атмосферу уюта и тепла.

Фото: istockphoto / Serhii Sobolevskyi

  • Парфюм

Парфюм — это всегда личный подарок. Однако тут можно выбрать: любимый аромат мужчина, что-то новое или аромат, который он давно хотел попробовать. Такой подарок не только порадует, но и будет всегда напоминать о его дарителе.

  • Гаджеты


Для ценителей технологий подарочные гаджеты всегда окажутся в числе самых востребованных и практичных вариантов. Например, наушники, фитнес-часы, новые аксессуары для телефона или умные колонки.


  • Аксессуары


Элегантные и стильные аксессуары всегда остаются в тренде. Кожаные ремни, стильные часы или минималистичные кошельки могут стать отличным дополнением к образу. Такой подарок легко сочетать с разными стилями и подчеркнуть индивидуальность.

  • Сертификат на экстремальные развлечения или путешествие


Если мужчина предпочитает активный отдых и экстрим, подарить сертификат на захватывающие развлечения станет отличным решением.

Для тех, кто предпочитает более спокойный образ жизни, можно выбрать совместное путешествие в новый город или даже просто устроить выходные в спа-отеле.

Фото: istockphoto / ronstik

  • Подарок по интересам


Если мужчина увлекается каким-то хобби, подарок, который соответствует его увлечениям, всегда будет актуален.

Это может быть новая видеоигра, спортивный инвентарь или даже книга, которую он давно хотел прочитать. Такой подарок покажет, что желания и интересы важны.

  • Корзина с любимой едой или торт своими руками


Любители вкусной еды обязательно оценят корзину с любимыми сладкими или солеными угощениями. Снэки, шоколадки, напитки — все это можно собрать в одну коробку.

Торт, сделанный своими руками, станет не только вкусным, но и душевным подарком, который будет сопровождаться приятными эмоциями.

  • Годовая подписка на онлайн-сервисы


Годовая подписка на музыкальный, видеосервис или платформу по интересам будет хорошим и полезным подарком. Это не просто одноразовый презент, а возможность наслаждаться им в течение года, выбирая то, что действительно интересно: музыка, фильмы, обучающие курсы или другие сервисы по предпочтениям.

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В России призвали запретить УДО осужденным за преступления против детей
Омбудсмен Волынец призвала запретить УДО осужденным за преступления против детей
13 февраля 2025, 16:07

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец выступила с законодательной инициативой о запрете условно-досрочного освобождения (УДО) для тех, кто был осужден за преступления против детей. Об этом она рассказала в беседе с «Татар-информом».
«Мы выступили с законодательной инициативой о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ о невозможности выйти по условно-досрочному освобождению тем преступникам, которые преступили закон в отношении жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей», — заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.
Также Волынец предложила снизить возраст уголовной ответственности за такие преступления, так как насилие против малолетних детей порой совершают и 14-летние подростки. По ее мнению, ​многие несовершеннолетние преступники понимают, что им ​не будет грозить никакая ответственность.

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День святого Валентина стремительно теряет популярность в России
13 февраля 2025, 16:05

Фото: istockphoto/Anna Ostanina

День святого Валентина стремительно теряет популярность в России, в нулевых годах этот праздник отмечал каждый второй, с 2021 года — уже каждый восьмой. К соответствующим выводам пришел опрос Superjob. Многие опрошенные, как отмечается, называли этот праздник пришедшим из Европы и упоминали его российский аналог — День семьи, любви и верности.
«Поздравит в этот день свою вторую половинку каждый шестой мужчина (16%) и каждая девятая женщина (11%). Чаще остальных собираются отмечать 14 февраля респонденты моложе 35 лет (21%). Подарит цветы своей возлюбленной в День всех влюбленных каждый четвертый мужчина. Чаще остальных преподносить букеты планируют молодые люди в возрасте до 34 лет (51%)», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.
В то же время аналитики сервиса Mamba заявляют, что для 51% россиян День святого Валентина — обычный день календаря. Как отмечают «Известия», изучившие итоги исследования, при этом 37% женщин и 31% мужчин все же чувствуют романтическую атмосферу праздника. Есть даже и те, кого День святого Валентина раздражает — 18% мужчин и 12% девушек.
«При этом больше половины россиян (55% мужчин и 54% женщин) считают День всех влюбленных чужим праздником. Около трети опрошенных уверены: проявлять любовь нужно каждый день, а не раз в году. Кроме того, 15–17% видят в празднике лишь маркетинг», — говорится в материале.
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Названы преимущества DeepSeek над ChatGPT
Киберэксперт Толокольников: DeepSeek финансово менее затратна, чем ChatGPT
13 февраля 2025, 15:32

Фото: istockphoto/zirconicusso

Китайская языковая модель DeepSeek финансово менее затратна, чем американская ChatGPT, что является ее главным преимуществом. Об этом заявил руководитель факультета ИИ университета «Синергия» Сергей Толокольников в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, DeepSeek можно использовать в различных сферах — от образования и бизнеса до программирования. Также большим плюсом является бесплатный доступ, что позволят работать с моделью любому пользователю.
«Но не все так радужно. DeepSeek применяет строгие фильтры, что может привести к блокировке ответов на политически чувствительные темы, и это вызывает серьезные опасения потребителей. Несмотря на ограничения, компании удалось продемонстрировать высокий потенциал для изменения рынка ИИ благодаря своей доступности и эффективности. Однако будут ли они способны преодолеть проблемы с цензурой и обработкой больших данных, остается под вопросом», — отмечает издание.
Толокольников подчеркнул, что способности DeepSeek делают его главным конкурентом американскому ChatGPT.

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Стало известно, как часто россиян приглашают на работу в иностранные компании
Число приглашений на работу от иностранных компаний выросло на 26% за год
13 февраля 2025, 15:13

Фото: iStock/insta_photos

Число приглашений на работу от иностранных компаний заметно выросло за предыдущий год. К примеру, число предложений для жителей Кузбасса увеличилось на 26% в сравнении с 2023 годом — 769 приглашений, 216 из которых приходятся на Китай.
«При этом в ряде стран произошла обратная тенденция, в частности снизился поток приглашений на работу из Грузии (с 422 приглашений до 289, снижение на 32%), Казахстана (с 1,1 тыс. до 1 тыс. приглашений в 2024, снижение на 5%)», — отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева для «Сiбдепо».
В свою очередь бизнес из Китая тоже не остаются в стороне. Как сообщает АГН «Москва», китайская компания подала заявку на регистрацию бренда DeepSeek. Кроме буквенного значения будет зарегистрирован товарный знак с логотипом кита.
«DeepSeek – китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, а также семейство больших языковых моделей. Компания базируется в Ханчжоу», — пояснили в агентстве.
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Стало известно, какой город в России считают лучшим для романтической поездки
Большинство россиян считают Петербург лучшим городом для романтической поездки
13 февраля 2025, 15:09

Фото: iStock/Lacheev

Большинство россиян считают Санкт-Петербург лучшим городом для романтической поездки. К соответствующим результатам пришел опрос, проводимый «Отелло». Северную столицу, как отмечается, выбрали 58% опрошенных, второе место занял Сочи — 8%, третье — Москва с 6%.
«Эксперты выяснили, что в 2025 году 87 % россиян планируют отправиться в романтическую поездку, из них 69 % – по России. Внутри страны большая часть людей выбирает Санкт-Петербург, Краснодарский край, Золотое кольцо России и Казань», — пишет «Петербургский дневник», ознакомившийся с итогами опроса.
Тем временем психолог Елена Иванова рассказала, какие подарки лучше преподнести своему партнеру в День святого Валентина. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала именные кольца, цепочки, гаджеты и духи хорошим выбором среди дорогостоящих вариантов.
«Сегодня много недорогих наборов хорошей косметики, если речь идет о девушках, и немало уходовых средств, в том числе и для парней. Мы живем в эпоху, когда оба гендера стараются выглядеть хорошо, поэтому никакой дикости нет в том, что девушка подарит своему любимому набор из ароматных изделий с масочками, кремами или лосьонами в красивых и стильных упаковках», — поделилась специалист.
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