Что подарить мужчине на День святого Валентина: топ-10 идей презентов на 14 февраля

День Святого Валентина — это не только повод для романтических признаний, но и шанс по-настоящему удивить своего любимого человека. Выбор подарка может быть сложным, особенно когда хочется найти что-то уникальное и запоминающееся. «Радио 1» расскажет, как выбрать идеальный подарок для мужчины, который будет одновременно оригинальным, полезным и отражать ваши чувства.