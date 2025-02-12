Более трети россиян планируют потратить в День святого Валентина до 3000 рублей

Фото: iStock/anyaberkut
Более трети россиян планируют организовать домашний ужин в День святого Валентина, а потратить на праздник не более 3000 рублей. К соответствующим выводам пришел опрос сервиса «Пакет». Почти треть опрошенных, как отмечается, хотят организовать свидание-готовку со своим партнером, каждый пятый закажет доставку еду, каждый десятый — пойдет в ресторан.
«При этом более половины россиян собираются покупать что-то особенное к 14 февраля. На первом месте — премиальный алкоголь (40%) и экзотические фрукты и ягоды (40%). Далее — сладости (38%) и деликатесы (31% опрошенных). В основном, респонденты попробуют сэкономить на покупках. Треть опрошенных собирается мониторить выгодные предложения, четверть прибегнет к программам лояльности и кешбэк-сервисам, а каждый пятый откажется от дорогих товаров и услуг», — пишет «Газета.Ru», изучившая результаты опроса.Также стало известно, что 63% женщин и 48% испытывают смущение, получая валентинки. Согласно исследованию сервисов Flowwow и Twinby, с которым ознакомились «Известия», открытками в этот день обмениваются лишь 27% респондентов. При этом девушки оказывались в центре внимания в два раза чаще — 34% против 17%.
«Следующими по популярности эмоциями при получении валентинки шли азарт и желание угадать отправителя: их испытали 56,5% участников опроса. При этом девушки чаще интересовались личностью отправителя — 35% против 28% у парней. Раздражала эта традиция только 2% опрошенных», — отмечает издание.Читайте также:
Валентинка: что написать на открытке — идеи с примерами
День святого Валентина назвали праздником, навязанным Западом
14 февраля: история Дня святого Валентина и идеи подарков для вашей любимой
Данил Пономарев