Нарколог предупредил о главной опасности праздничного стола на 14 февраля

Фото: istockphoto.com/FreedomMaster
День всех влюблённых ассоциируется с конфетами и шампанским, при этом сочетание некоторых «романтических» угощений может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Самыми опасными для организма сочетаниями является крепкий алкоголь со сладкими или жирными блюдами. Спиртной напиток действует не только на мозг и желудочно-кишечный тракт, но и — в сочетании, например, с шоколадом или конфетами, — резко повышает уровень сахара в крови, что увеличивает нагрузку на поджелудочную железу. А в сочетании с жирной пищей под удар попадают печень и желчный пузырь», — сказал Виталий Холдин.Он пояснил, что организму сложно переварить одновременно алкоголь и тяжёлую пищу, поэтому могут начаться проблемы.
Виталий Холдин также напомнил, что безопасных доз алкоголя не бывает, и призвал всех влюблённых отпраздновать свой день без спиртных напитков.
Читайте также:
Врач перечислила витамина, которых особенно не хватает зимой
Кардиолог назвала основную причину смертности от болезней сердца
Диетолог рассказала, как сократить тягу к сахару
Лев Каштанов