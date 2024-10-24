«Чувствую себя на своём месте»: молодой педагог из Каширы о выборе профессии

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Выпускница Детской школы искусств в Кашире Оксана Михайлович спустя несколько лет после выпуска вернулась в родные стены в качестве преподавателя.
Сейчас девушка продолжает учиться в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне на четвёртом курсе. В этом году ей предстоит писать диплом. И, хотя Оксане Сергеевне нравится учиться в вузе, в родную Каширу она вернулась с радостью.
Михайлович поделилась, что её педагог Анна Маковская всегда создавала на занятиях атмосферу творчества, которой так не хватало во время обучения в университете. Вернувшись в школу искусств в качестве педагога девушка вновь вернулась в состояние активного творчества.
В настоящее время Михайлович работает с наставником Оксаной Дзюбой, которая помогает ей планировать уроки, даёт нужные советы и обсуждает интересные идеи.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
На своих уроках некогда выпускница школы искусств старается прививать детям не только любовь к изобразительному искусству, но и помочь им в преодолении трудностей. Она и сама хорошо знает, что не всё порой получается сразу, однако важно идти вперёд и не сдаваться.
Руководство и опытные педагоги каширской Детской школы искусств тоже поддерживают Михайлович, поскольку возвращение выпускников в родные стены гарантирует сохранение традиций преподавания и воспитания молодого поколения.
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Михайлович поделилась, что её педагог Анна Маковская всегда создавала на занятиях атмосферу творчества, которой так не хватало во время обучения в университете. Вернувшись в школу искусств в качестве педагога девушка вновь вернулась в состояние активного творчества.
В настоящее время Михайлович работает с наставником Оксаной Дзюбой, которая помогает ей планировать уроки, даёт нужные советы и обсуждает интересные идеи.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
На своих уроках некогда выпускница школы искусств старается прививать детям не только любовь к изобразительному искусству, но и помочь им в преодолении трудностей. Она и сама хорошо знает, что не всё порой получается сразу, однако важно идти вперёд и не сдаваться.
«Сейчас все мои родные поддерживают меня. А я чувствую себя на своём месте. Не смотря на многие трудности, я не перестаю идти к своей цели. Мне нравится передавать свои опыт и знания ребятам. Интересно слушать их. Мне хочется быть для них не просто учителем. Хочется стать для них другом, наставником, к которому они смогут обратиться за помощью и советом в любой момент», – поделилась преподаватель.
Руководство и опытные педагоги каширской Детской школы искусств тоже поддерживают Михайлович, поскольку возвращение выпускников в родные стены гарантирует сохранение традиций преподавания и воспитания молодого поколения.
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Анастасия Чинкова