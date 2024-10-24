Сотрудники «Теплосети» ликвидировали утечку на трубопроводе в Каширском муниципалитете

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Специалисты «Теплосети» и сотрудники управляющей компании провели ремонтные работы на улице Металлистов, дом 3 в Кашире-2. На придомовой территории на трубопроводе отопления произошла утечка, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Ответственные службы провели земельные работы и заменили повреждённый участок. Подача тепла в дом возобновилась через несколько часов.
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов отметил, что ситуация с отоплением в микрорайоне Кашира-2 находится под особым контролем.
На сегодняшний день управляющие организации занимаются устранением протечек и аварийных ситуаций на стояках и радиаторах, а также проводят точечные пусконаладочные работы системы центрального отопления в многоквартирных домах на территории округа по просьбам жильцов.
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Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов отметил, что ситуация с отоплением в микрорайоне Кашира-2 находится под особым контролем.
На сегодняшний день управляющие организации занимаются устранением протечек и аварийных ситуаций на стояках и радиаторах, а также проводят точечные пусконаладочные работы системы центрального отопления в многоквартирных домах на территории округа по просьбам жильцов.
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Дайана Хусинова