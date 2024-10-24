Участники «Активного долголетия» из Каширского муниципалитета посетили Истру

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира.
Экскурсионные туры стали одним из самых популярных видов активности для участников проекта «Активное долголетие» в городском округе Кашира, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Недавно долголеты посетили город Истра, где посетили Ново-Иерусалимский мужской монастырь и Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», который является крупнейшим музеем Московской области.
Монастырь был основан в 1656 году патриархом Никоном с целью воссоздания комплекса святых мест Палестины под Москвой. В храме монастыря находится предел с копией храма Гроба Господня в Иерусалиме.
Проект «Активное долголетие» открыт для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Записаться на занятия в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Расписание занятий доступно на сайте.
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Монастырь был основан в 1656 году патриархом Никоном с целью воссоздания комплекса святых мест Палестины под Москвой. В храме монастыря находится предел с копией храма Гроба Господня в Иерусалиме.
Проект «Активное долголетие» открыт для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Записаться на занятия в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Расписание занятий доступно на сайте.
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Дайана Хусинова