CNBC: К 2030 году 95% автомобилей будут «шпионить» за водителями

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Автоэксперты прогнозируют, что автомобили в скором будущем будут собирать и делиться большим количеством данных о водителях, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на экспертов Counterpoint.
По их данным, к 2030 году более 95% новых автомобилей будут иметь встроенные средства связи. Благодаря им машины смогут обмениваться данными друг с другом и собирать избыточную информацию о пользователях.
Старший аналитик Counterpoint Парв Шарма обвинил автопроизводителей в краже персональных данных уже сегодня. По его словам, автопроизводители, как правило, прячут настройки конфиденциальности глубоко в прошивке автомобиля, посколько им выгодно собирать информацию о клиентах. Так, в отчете McKinsey за 2021 год сказано, что на продаже данных о водителях третьим лицам компании могут зарабатывать от $250 млрд до $400 млрд.
Также телеканал приводит сентябрьский отчет Mozilla, специалисты которой проанализировав современные автомобили на предмет сохранения данных назвали их худшей категорией продуктов, которую они когда-либо проверяли с точки зрения конфиденциальности.
Чтобы обеспечить конфиденциальность своих данных, авторы рекомендовали тщательно проверять настройки автомобиля, а также приобретать старые версии машин без умных функций.
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Старший аналитик Counterpoint Парв Шарма обвинил автопроизводителей в краже персональных данных уже сегодня. По его словам, автопроизводители, как правило, прячут настройки конфиденциальности глубоко в прошивке автомобиля, посколько им выгодно собирать информацию о клиентах. Так, в отчете McKinsey за 2021 год сказано, что на продаже данных о водителях третьим лицам компании могут зарабатывать от $250 млрд до $400 млрд.
Чтобы обеспечить конфиденциальность своих данных, авторы рекомендовали тщательно проверять настройки автомобиля, а также приобретать старые версии машин без умных функций.
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Ювелина Бернст