CNN: В Китае супружескую пару казнили за убийство детей

Фото: iStock/Zerbor
В Китае казнили супружескую пару, осужденную за убийство своих двух детей, сообщил телеканал CNN.
Муж Чжан Бо и его жена Е Чэнчэн выбросили малышей из окна, после чего попытались представить произошедшее как несчастный случай.
История стала следствием развода Чжана и появления у него новых романтических отношений с Е Чэнчэн. Новая партнерша рассматривала детей Чжана как «препятствие» для своего брака и уговаривала его избавиться от детей под угрозой ухода.
В 2020 году, поддавшись давлению жены, Чжан совершил убийство своей двухлетней дочери и годовалого сына. В 2021 году супругов приговорили к смертной казни, но приговор исполнили только спустя три года из-за длительного рассмотрения апелляции.
Читайте также:
Верховный суд США разрешил провести первую в истории казнь азотом
Экс-сотрудник МВД Игнатов: Первая казнь азотом длилась дольше из-за инстинкта
В США 25 января состоится первая казнь заключенного с помощью азота
История стала следствием развода Чжана и появления у него новых романтических отношений с Е Чэнчэн. Новая партнерша рассматривала детей Чжана как «препятствие» для своего брака и уговаривала его избавиться от детей под угрозой ухода.
Читайте также:
Верховный суд США разрешил провести первую в истории казнь азотом
Экс-сотрудник МВД Игнатов: Первая казнь азотом длилась дольше из-за инстинкта
В США 25 января состоится первая казнь заключенного с помощью азота
Артем Кузьмин