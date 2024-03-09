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CNN: В США в 2022 году обсуждали возможный ядерный удар России по Украине

09 марта 2024, 15:09
Фото: istockphoto/IG_Royal

Фото: istockphoto/IG_Royal

В 2022 году США узнали об обсуждении в России применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта. Это привело к проработке ответной реакции американской стороны.
Об этом пишет издание CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в президентской администрации. По их словам, такой вывод был сделан не только на основе предположений, но и после тщательного изучения и анализа ситуации, а также после получения важнейших разведывательных данных. Один из собеседников издания подчеркнул, что эти предположения «не были чисто гипотетическими».

С конца лета и до декабря 2022 года Государственный совет США провёл несколько заседаний, на которых обсуждались ответные меры Вашингтона в случае, если Россия решится на применение тактического ядерного оружия. Кроме того, Соединённые Штаты тайно связались со своими ключевыми союзниками, а также Индией и Китаем и через них уведомили о своих опасениях Москву. Госсекретарь Энтони Блинкен связался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.


В Вашингтоне считали, что Россия может пойти на нанесения ядерного удара в случае окружения или какого-либо катастрофического поражения в ходе боевых действий. Уровень тревожности повысился после отхода российских войск из Херсона. Однако с тех пор в США не заметили никаких признаков подготовки к нанесению ядерного удара. Риск снизился вместе с уменьшением динамики на поле боя, а напряжение спало, отмечается в публикации.

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#украина
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Украина ликвидирует пять министерств из-за нехватки денег
NV: на Украине могут в ближайшие месяцы расформировать 5 из 19 министерств
09 марта 2024, 15:57

Фото: iStock/Andrii Atanov

В ближайшие месяцы пять из девяти министерств на Украине могу быть расформированы из-за дефицита бюджета. Об этом сообщает украинское издание NV.
Авторы статьи не привели подробностей и не сообщили какие именно ведомства прекратят свою работу.

Однако по информации издания, часть функций ликвидированных министерств могут быть переданы офису премьера. Некоторые украинские СМИ прежде также сообщали о возможной ликвидации министерств. Прежде всего это коснется «социальных» ведомств, говорится в материалах.

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#министерство
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Украинский генерал признал правду о ВСУ
Кривонос: украинская разведка не справляется с поставленными задачами
09 марта 2024, 15:56

Фото: iStock/IherPhoto

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос считает, что украинская разведка плохо справляется со своими задачами.
В эфире YouTube-канала «Прямой», обсуждая ситуацию вокруг Авдеевки, он отметил недоработки в анализе вражеских возможностей и в обеспечении боеприпасами.

Кривонос также подчеркнул, что фортификационные сооружения ВСУ в этом районе вызывают сомнения, указав на недостаточное внимание к состоянию укреплений со стороны киевского генералитета, несмотря на предупреждения военных аналитиков.

В начале марта газета The New York Times сообщила о слабой обороне ВСУ, которая способствует продвижению российских войск после освобождения Авдеевки. Журналисты отметили простоту линий окопов и недостаток дополнительных укреплений, способных замедлить танки и защитить стратегические объекты.

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#всу
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В Москве полицейских перевели на усиленный режим из-за возможного теракта
09 марта 2024, 14:58

Фото: iStock/blinow61

В Москве сотрудников полиции перевели на усиленный режим несения службы в связи с информацией о возможном теракте, сообщает телеграм-канал «Baza».
Прежде посольство США сообщило, что в ближайшие двое суток в Москве экстремисты планируют атаки.

По информации портала, количество транспорта и личного состава увеличено в два раза. В некоторых местах скопления граждан установлены рамки с металлоискателями.

Также сообщается, что в составе патруля должна присутствовать сотрудница женского пола, чтобы досматривать женщин.

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#москва
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Над Белгородской областью сбили беспилотник
ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
09 марта 2024, 14:57

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Средства противовоздушной обороны днем 9 марта сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

«Девятого марта, около 14:15 по московскому времени, была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением воздушного беспилотного летательного аппарата на объекты на территории России. Украинский беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области», — заявили в военном ведомстве.
Ранее также сообщалось о том, что противовоздушная оборона успешно отразила крупномасштабную атаку дронов ВСУ на южные регионы в течение ночи.

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#рф
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Россиянин бросил возлюбленную 8 Марта и получил удар ножом от ее матери
Baza: в Екатеринбурге женщина ударила ножом бросившего ее дочь 8 Марта мужчину
09 марта 2024, 14:21

Фото: iStock/artolympic

Пожилая женщина из Екатеринбурга нанесла ножевое ранение возлюбленному своей дочери за то, что он разорвал отношения с ней отношения 8 Марта. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
Кроме того, разъяренная женщина повредила в квартире водопроводную трубу, из-за чего несколько квартир оказались затоплены.

По информации портала, россиянка решила выяснить с мужчиной отношения из-за того, что он расстался с ее дочерью в Международный женский день. Пенсионерка устроила скандал, стала избивать потерпевшего, а затем нанесла удар ножом.

Полиция возбудила уголовное дело.

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#россия
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В Китае предупредили об угрозе распространения «болезни Х»
09 марта 2024, 14:09

Фото: istock / Nastco

Пандемии можно избежать, однако угроза глобального распространения «болезни Х» продолжает расти. Об этом сообщила глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Вана Хэшэна.
Спровоцировать распространение инфекции может глобальное потепление и передача бактерий от одного вида к другому, уверены китайские ученые.

Прежде сообщалось, что «болезнь Х» может быть итогом разработки ученых, однако риска утечки вируса из лабораторий в настоящее время исключен.

Прежде Вирусолог Альтштейн объяснил, почему России не грозит эпидемия сибирской язвы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вирусолог
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Названо оружие, которое спасло ростовчан от массовой атаки дронов ВСУ
Матвийчук: От удара дронов ВСУ Ростов могли спасти «Тор» и «Бук»
09 марта 2024, 13:58

Фото: iStock/Naypong

Зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Тор» и «Панцирь» предположительно предотвратили массированные атаки дронов ВСУ в Ростовской области, утверждает военный аналитик Анатолий Матвийчук.
Эти системы, по его словам, способны отслеживать и атаковать множество воздушных целей. В ходе разговора с NEWS.ru, он подчеркнул, что вероятно именно они сбили 41 украинский дрон, которые атаковали регион ночью.

По словам Матвийчука, запас ракет в этих комплексах достаточен для уничтожения не только указанных 41 БПЛА, но и еще большего числа. Кроме того, радары этих систем могут обнаруживать и отслеживать десятки воздушных целей, по крайней мере, от 20 до 30, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона успешно отразила самую крупномасштабную атаку дронов ВСУ на южные регионы в течение ночи.

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#пво
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В Приморье водитель нецензурно оскорбил ветерана СВО без ноги
09 марта 2024, 13:48

Фото: iStock/fortton

Ветерана СВО оскорбил водитель иномарки, который припарковал машину на место для инвалидов. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
По информации портала, лишившийся в зоне СВО ноги ветеран, приехал в торговый центр. На парковке он увидел, как на инвалидное место паркуется водитель иномарки. Военнослужащий сделал мужчине замечание. В ответ, водитель «Тойоты» нецензурно выразился в адрес ветерана боевых действий.

Отмечается, что солдат потерял ногу в ходе тяжелых боев за Угледар.

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#угледар
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В квартире в Ленобласти нашли труп подростка с пакетом на голове
09 марта 2024, 13:24

Фото: istock / Motortion

Труп 15-летнего подростка с мешком на голове нашли в жилом доме в деревне Малое Верево, Ленинградской области.
Причины смерти пока неизвестны, сообщили источники издания «Известия» 9 марта.

Бабушка парня нашла его мертвым в квартире на Киевском шоссе 7 марта. По данным источника, явных признаков насильственной смерти не выявлено. Рядом с телом парня был обнаружен аэрозольный баллон освежителя воздуха.

Известно, что юноша жил в неполной семье и его опекуном была работающая 54-летняя бабушка.

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