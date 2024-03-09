CNN: В США в 2022 году обсуждали возможный ядерный удар России по Украине

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В 2022 году США узнали об обсуждении в России применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта. Это привело к проработке ответной реакции американской стороны.
Об этом пишет издание CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в президентской администрации. По их словам, такой вывод был сделан не только на основе предположений, но и после тщательного изучения и анализа ситуации, а также после получения важнейших разведывательных данных. Один из собеседников издания подчеркнул, что эти предположения «не были чисто гипотетическими».
С конца лета и до декабря 2022 года Государственный совет США провёл несколько заседаний, на которых обсуждались ответные меры Вашингтона в случае, если Россия решится на применение тактического ядерного оружия. Кроме того, Соединённые Штаты тайно связались со своими ключевыми союзниками, а также Индией и Китаем и через них уведомили о своих опасениях Москву. Госсекретарь Энтони Блинкен связался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В Вашингтоне считали, что Россия может пойти на нанесения ядерного удара в случае окружения или какого-либо катастрофического поражения в ходе боевых действий. Уровень тревожности повысился после отхода российских войск из Херсона. Однако с тех пор в США не заметили никаких признаков подготовки к нанесению ядерного удара. Риск снизился вместе с уменьшением динамики на поле боя, а напряжение спало, отмечается в публикации.
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С конца лета и до декабря 2022 года Государственный совет США провёл несколько заседаний, на которых обсуждались ответные меры Вашингтона в случае, если Россия решится на применение тактического ядерного оружия. Кроме того, Соединённые Штаты тайно связались со своими ключевыми союзниками, а также Индией и Китаем и через них уведомили о своих опасениях Москву. Госсекретарь Энтони Блинкен связался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Александр Бойцов