В США предположили, что РФ создаёт ядерное устройство для «ослепления» спутников

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Оружие космического базирования, которое, по мнению властей США, создаёт Россия, может представлять устройство, работающее на ядерной энергии, а не ядерное оружие. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что космическая угроза, которая якобы может поступить от России в космическом пространстве, является не ядерной боеголовкой, а мощным устройством, которое будет глушить спутники.
Это могут быть системы для глушения сигналов или создания электромагнитных импульсов, которые будут выводить из строя электронную составляющую спутников.
Директор адвокатской группы Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалла убеждён, что Россия разрабатывает орбитальные системы радиолокационной борьбы, которые работают на ядерной энергии.
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Это могут быть системы для глушения сигналов или создания электромагнитных импульсов, которые будут выводить из строя электронную составляющую спутников.
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Анастасия Чинкова