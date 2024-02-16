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В США предположили, что РФ создаёт ядерное устройство для «ослепления» спутников

Reuters: ядерное устройство, создаваемое Россией, может глушить спутники
16 февраля 2024, 13:20
Фото: iStock/dima_zel

Фото: iStock/dima_zel

Оружие космического базирования, которое, по мнению властей США, создаёт Россия, может представлять устройство, работающее на ядерной энергии, а не ядерное оружие. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что космическая угроза, которая якобы может поступить от России в космическом пространстве, является не ядерной боеголовкой, а мощным устройством, которое будет глушить спутники.

Это могут быть системы для глушения сигналов или создания электромагнитных импульсов, которые будут выводить из строя электронную составляющую спутников.


Директор адвокатской группы Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалла убеждён, что Россия разрабатывает орбитальные системы радиолокационной борьбы, которые работают на ядерной энергии.

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#россия
#спутник
#космос
#ядерное оружие
#сша
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Лукашенко: На западе Белоруссии задержали группу диверсантов
16 февраля 2024, 14:10

Фото: kremlin.ru

На западе Белоруссии задержали украинских диверсантов со взрывчаткой, об этом сообщил глава Республики Александр Лукашенко, его цитирует Sputnik Беларусь.
Президент сообщил, что 16 января на белорусской границе были задержаны несколько человек. Более детально о проведённой операции он пообещал рассказать позже.

«С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий, прежде всего на территории России и Белоруссии», — заявил Лукашенко.

По его словам, среди задержанных были и граждане Белоруссии.

Он также уточнил, что подобные операции с задержанием диверсантов происходят по несколько раз в неделю.

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#белоруссия
#александр лукашенко
#диверсанты
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В конгрессе США составили альтернативный законопроект о помощи Украине
Конгрессмены США составили законопроект о помощи Украине на более $66 млрд
16 февраля 2024, 14:02

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Американские конгрессмены составили альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщили в офисе одного из инициаторов законопроекта, республиканца Брайана Фитцпатрика.
Отмечается, что новый проект предусматривает ужесточение охраны границы. В частности, согласно документу, будет приостановлен въезд в США иностранцев, которым запрещено прибывать в США, сотрудники миграционной службы будут задерживать и высылать из страны таких людей.

Кроме того, законопроектом заявляется о предоставлении 66,32 миллиардов долларов на оборону Украины, Израиля и Тайваня.

Вместе с тем, уточняется, что действовать этот законопроект будет только в течение одного года.

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#конгресс украина
#израиль
#финансирование
#помощь
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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию
Зеленский сообщил, что прибыл в Германию для встреч с партнёрами Украины
16 февраля 2024, 13:29

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию для встречи с партнёрами Киева. О своей поездке он сообщил в Telegram-канале.
Глава государства подчеркнул, что в течение двух дней он проведёт ряд встреч с партнёрами в Германии и Франции. Также Зеленский сообщил о новых договорённостях и участии в Мюнхенской конференции безопасности.

По словам Зеленского, Украина делает всё необходимое для того, чтобы как можно быстрее завершить конфликт с Россией и «обеспечить надежный мир».

Ранее в этот день глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что «формула мира» Зеленского – это пустышка.

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#украина
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#поездки
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Три страны заблокировали закупку снарядов Киеву вне ЕС
Politico: Франция, Греция и Кипр блокировали закупку снарядов Киеву вне ЕС
16 февраля 2024, 13:14

Фото: iStock/makaule

Франция блокировала закупку боеприпасов для Украины на мировых рынках вне ЕС. Ее поддержали Греция и Кипр. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.
По мнению Парижа, заказы должны получать европейские производители оружия для оправдания наращивания производства. При этом большинство стран ЕС считают необходимым разрешить использовать деньги блока для покупки снарядов, произведенных вне ЕС.

«Сделав немедленную поддержку Украины вторичной по отношению к цели создания военной промышленности ЕС, Франция подвергает себя обвинениям в бессердечии», - говорится в статье.

Ранее французские источники утверждали, что Париж не будет против закупок вооружения вне ЕС, если европейские страны не смогут передать Украине обещанный миллион боеприпасов к марту. А этого, как уже официально заявили в руководстве ЕС, не произойдет.

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«Достать до сердца России»: Лавров заявил о планах ЕС поставить Киеву дальнобойное оружие
Лавров: ЕС планирует поставить Украине ещё более дальнобойное оружие
16 февраля 2024, 12:59

Фото: сайт Кремля

Евросоюз планирует поставить Киеву дальнобойное вооружение, чтобы «достать до сердца России». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе конференции, приуроченной к 10-й годовщине госпереворота на Украине.
По словам Лаврова, внешнеполитическая служба ЕС составила для Украины ряд рекомендаций, учитывая её неизбежный военный проигрыш.

Министр подчеркнул, что в настоящее время активно обсуждается ставка на передачу Украине ещё более дальнобойных вооружений. Однако такие заявления делаются исключительно для распространения паники в России.

Лавров добавил, что страны Запада фактически объявили войну. Их инструкторы отслеживают все планы Генштаба ВСУ и помогают наводить более точные удары украинских солдат.

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#россия
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#евросоюз
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#вооружение
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Украина закупит у Турции новейшие истребители
Посол Украины в Турции Боднар: Киев закупит у Анкары новейшие истребители KAAN
16 февраля 2024, 12:48

Фото: iStock/yucelyilmaz

Украина собирается купить у Турции новейшие истребители пятого поколения KAAN. Об этом в эфире телеканала CNN TÜRK заявил украинский посол в Анкаре Василий Боднар.
Он подчеркнул, что Киев не только осуществит покупку истребителей, но и будет активно использовать их. Он добавил, что в стране уже знают, где они будут работать.

Боднар отметил, что Украина участвует в разработке двигателей для таких истребителей. Причём, тендер был выигран ещё до начала спецоперации.

Напомним, что турецкие истребители прошли испытания в марте прошлого года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что они поднимутся в воздух до конца прошлого года.

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#поставки
#самолёты
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Лукашенко: Белорусская оппозиция мечтает присоединить к РБ западные территории России
Лукашенко: Белорусская оппозиция мечтает присоединить к РБ западные земли России
16 февраля 2024, 12:33

Фото: сайт Кремля

Белорусская оппозиция страстно мечтает о поражении России в конфликте с Украиной. Оппозиционеры уже ведут в Европе переговоры о присоединении к Белоруссии западных российских территорий в случае такого исхода.
Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, выступая на общем собрании Белкоопсоюза. Конечно, все на Западе также очень хотят, чтобы Россия потерпела неудачу в СВО, и белорусские оппозиционеры, которых Лукашенко назвал «беглыми», в первую очередь. Правда, сейчас тон комментариев несколько изменился: вместо того, чтобы нанести России «стратегическое поражение», на Западе уже не против хотя бы «не допустить победы Путина».

Белорусский лидер привёл цитату переговоров «беглых» с отдельными западными чиновниками: «Польша имеет право на западные земли Беларуси. А в случае поражения России Беларусь будет прирастать за счет западных земель России».

«Это значит, что нам прирежут что-то от Смоленской, Брянской, может быть, Псковской областей. А западную Беларусь (раньше, как вы знаете, граница доходила до Минска) мы должны будем отдать Польше? Кто из вас может с этим согласиться? Если кто-то и может, я — нет!», — сказал Александр Лукашенко.

В заключение своей мысли президент Белоруссии отметил, что мечты «беглых» и Запада о переделе земель, равно как и о неудаче России в ходе СВО, так и останутся мечтами.

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ЦИК планирует составить протокол на Надеждина
Булаев: на Надеждина могут составить протокол из-за невозврата пожертвований
16 февраля 2024, 12:25

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

ЦИК может составить административный протокол на политика Бориса Надеждина из-за невозврата денег пожертвовавшим на его кампанию. Об этом в ходе заседания комиссии заявил её зампред Николай Булаев.
Он отметил, что 8 февраля в 12:49, когда принималось решение о регистрации Надеждина кандидатом в президенты, на его избирательном счету числился 1 миллион 345 тысяч 771 рубль. Однако уже в 13:34 на нём осталось всего пять тысяч рублей.

По словам Булаева, Надеждин, вероятно, снял эти деньги. При этом в течение 10 дней не вернул их пожертвовавшим.

В результате, отметил запред ЦИК, рассматривается вопрос о составлении административного протокола в отношении Надеждина.

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#цик
#кандидаты
#выборы
#деньги
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В Белый дом вернётся главный архитектор антироссийских санкций
Axios: архитектор антироссийских санкций Сингх вернётся на работу в Белый дом
16 февраля 2024, 11:58

Фото: iStock/lucky-photographer

Бывший заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх, который является главным создателем антироссийских санкций, вернётся на работу в Белый дом спустя два года. Об этом сообщает издание Axios.
Уточняется, что Сингх займёт свою прежнюю должность.

Эксперты полагают, что решение вернуть политика в Белый дом связано с намерением президента Джо Байдена провести финансирование Украины без одобрения Конгресса.

Ранее американский журналист Такер Карлсон не поддержал предложение сенатора Линдси Грэма предоставить кредит Украине. Он убеждён, что США потеряют большие деньши, поскольку Киев не вернёт долг.

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#сша
#белый дом
#санкции
#россия
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