Рябков: РФ не планирует размещать ядерное оружие на территории других стран

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Россия не планирует размещать своё ядерное оружие на территории других стран, об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в ходе пресс-конференции.
«Россия не планирует размещать свое ядерное оружие на территории других стран», — заявил заместитель министра иностранных дел.
Ранее Рябков высказался о планах Соединённых Штатов Америки вернуть ядерное оружие на территорию Великобритании. По его мнению - это просто провальная попытка по запугиванию России. При этом, замглавы МИД РФ отметил, что единственное, к чему подобный шаг мог бы привести - это эскалация ситуации в европейском регионе.
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Евгения Парфентьева