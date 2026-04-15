Дачникам назвали самые эффективные способы борьбы с сорняками на участке

15 апреля 2026, 14:55

Садовод Воронова: Участок от сорняков может спасти рулонный спортивный газон

Спортивный рулонный газон и тщательная прополка грядок перед высадкой растений помогут снизить количество сорняков на участке. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.





Она пояснила, что сорняки очень приспособлены к жизни, поэтому полностью от них избавиться невозможно. Уменьшить проблему можно с помощью рулонного спортивного газона. В нем используются сорта с крепкими корнями, которые сдерживают рост сорняков.



Для удаления сорняков вместе с корнем хорошо садовая вилка, а вот специальные полольники, напротив, делают только хуже, поскольку подрезают корень, а из каждой оставленной в земле части потом появляется новое растение.





«Что касается грядок, то здесь прополка руками или с помощью той же садовой вилки остается самым верным способом борьбы с сорняками. Также важно регулярно рыхлить землю — это не только полезно для культурных растений, но и помогает избавиться от случайно попавших в грунт семян сорных трав: оказавшись на поверхности, они просто высыхают и погибают», — отметила Воронова в разговоре с Москвой 24.