Дачникам назвали самые эффективные способы борьбы с сорняками на участке
Садовод Воронова: Участок от сорняков может спасти рулонный спортивный газон
Спортивный рулонный газон и тщательная прополка грядок перед высадкой растений помогут снизить количество сорняков на участке. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
Она пояснила, что сорняки очень приспособлены к жизни, поэтому полностью от них избавиться невозможно. Уменьшить проблему можно с помощью рулонного спортивного газона. В нем используются сорта с крепкими корнями, которые сдерживают рост сорняков.
Для удаления сорняков вместе с корнем хорошо садовая вилка, а вот специальные полольники, напротив, делают только хуже, поскольку подрезают корень, а из каждой оставленной в земле части потом появляется новое растение.
«Что касается грядок, то здесь прополка руками или с помощью той же садовой вилки остается самым верным способом борьбы с сорняками. Также важно регулярно рыхлить землю — это не только полезно для культурных растений, но и помогает избавиться от случайно попавших в грунт семян сорных трав: оказавшись на поверхности, они просто высыхают и погибают», — отметила Воронова в разговоре с Москвой 24.
Она также посоветовала тщательно пропалывать грядки перед посадкой растений. А вот мульча, по ее словам, от сорняков не спасает. Она помогает сохранить влагу в земле и увеличивает активность дождевых червей.
Воронова добавила, что сорняки растут и под черным покрытием. Садовод предупредила, что такое решение снизит качество урожая, потому что земля будет хуже прогреваться и пропитываться влагой. Ухаживать за такими посадками станет сложнее, заключила эксперт.