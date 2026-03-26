Садоводов предупредили о риске попасть под суд из-за вьющихся растений
Садоводы из многоквартирных домов, высаживающие вьющиеся растения на фасаде, рискуют попасть под суд. Об этом предупредил юрист Михаил Салкин в разговоре с NEWS.ru.
Эксперт разъяснил, что в многоквартирных домах запрещено самостоятельно высаживать вьющиеся растения на фасадах, стенах или придомовой территории, если это затрагивает общую собственность. К таковой относятся ограды дома и земельный участок с элементами озеленения.
По словам Салкина, для посадки таких растений требуется согласие всех жильцов. Если растения закрывают обзор из окна соседа, владелец может обратиться в управляющую компанию с требованием убрать их или подать в суд. В этом случае с владельца растения могут взыскать компенсацию за моральный ущерб, связанный с ухудшением жилищных условий.
