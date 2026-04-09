«Всегда будет»: Садовод рассказал, как сохранять урожай, несмотря на разные препятствия

09 апреля 2026, 18:03

Садовод Туманов: в саду должно быть разнообразие, тогда всегда будет урожай

Апрельский московский снег особенно расстроил садоводов. Ведь многие растения могут не выдержать холодов.





Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» дал стратегическую рекомендацию для тех, кто хочет быть с урожаем всегда, несмотря на любые погодные сюрпризы.





«Если сажаете сад — подумайте о разнообразии. Чем больше будет разных видов, тем лучше. Какие-то попадут под заморозки, какие-то нет, какие-то подстрахуют. Нам, садоводам-любителям, легче, чем профессионалам. У них монокультура, а у нас — всякой твари по паре», — сказал он.

«Районированные сорта плодовых деревьев цветут либо до обычных возвратных заморозков, либо после», — отметил Туманов.