«Всегда будет»: Садовод рассказал, как сохранять урожай, несмотря на разные препятствия

Апрельский московский снег особенно расстроил садоводов. Ведь многие растения могут не выдержать холодов.



Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» дал стратегическую рекомендацию для тех, кто хочет быть с урожаем всегда, несмотря на любые погодные сюрпризы.

«Если сажаете сад — подумайте о разнообразии. Чем больше будет разных видов, тем лучше. Какие-то попадут под заморозки, какие-то нет, какие-то подстрахуют. Нам, садоводам-любителям, легче, чем профессионалам. У них монокультура, а у нас — всякой твари по паре», — сказал он.

Эксперт добавил, что выбирать стоит только районированные сорта, которые уже «настроены» на местный климат.

«Районированные сорта плодовых деревьев цветут либо до обычных возвратных заморозков, либо после», — отметил Туманов.

По его словам, в обращении с землей важны знания и опыт, а бояться заморозков и прочих проблем не стоит.

Анастасия Панченко

