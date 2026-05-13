Дачникам рассказали, как защитить пионы от муравьев
Раствор на основе нашатыря поможет дачникам защитить от муравьев пионы. Таким советом с российскими дачниками поделился Пятый канал со ссылкой на опрошенных садоводов.
Эксперты рекомендуют приготовить смесь из 50 миллилитров нашатырного спирта и 10 литров теплой воды, предварительно отстоянной. В этот раствор следует добавить две столовые ложки хозяйственного мыла, предварительно натертого на терке или использованного в жидком виде. Важно отметить, что мыло выполняет ключевую функцию, выступая в роли прилипателя. Без него аммиак быстро испаряется, теряя свои свойства уже через пару часов. Мыльная пленка на поверхности растений удерживает аммиак на листьях и бутонах в течение нескольких дней, усиливая его отпугивающее действие. Кроме того, мыло разрушает восковой слой насекомых, вынуждая их покинуть свои укрытия.
Приготовленный раствор необходимо перелить в опрыскиватель или лейку, оснащенные мелким ситом. Обработку пионов следует проводить в мае, когда бутоны уже сформировались, но еще не раскрылись. Растения следует обильно опрыскать, чтобы раствор проник внутрь бутонов и на нижнюю сторону листьев.
