В Госдуме рассказали, как бесплатно подключить газ на дачном участке

10 мая 2026, 09:30

РИА Новости: бесплатно подключить газ на даче можно, если дом оформлен как жилой

Для бесплатного подключения газа на даче необходимо, чтобы СНТ или участок находились в границах газифицированного населенного пункта, участок был зарегистрирован в Росреестре, дом оформлен как жилой и заявка подана собственником или решением общего собрания СНТ. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.