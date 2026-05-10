В Госдуме рассказали, как бесплатно подключить газ на дачном участке
Для бесплатного подключения газа на даче необходимо, чтобы СНТ или участок находились в границах газифицированного населенного пункта, участок был зарегистрирован в Росреестре, дом оформлен как жилой и заявка подана собственником или решением общего собрания СНТ. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Парламентарий напомнил, что в России реализуется программа социальной газификации, по которой до границы участка газопровод проводится бесплатно. Это означает, что граждане не оплачивают прокладку трубы по улице, врезку и проект внешнего газопровода. Однако работы внутри участка, такие как установка котла, плиты и счетчика, требуют отдельной оплаты. Селезнев подчеркнул, что это значительное преимущество для граждан.
Для участия в программе необходимо выполнить четыре условия. Во-первых, СНТ или участок должны быть в пределах газифицированного населенного пункта. Во-вторых, участок должен быть зарегистрирован в Росреестре и иметь выписку из ЕГРН. В-третьих, необходимо оформить дом как жилой, а не садовый. И, наконец, заявку нужно подать либо на основании решения общего собрания СНТ, либо это должен сделать собственник, отметил Селезнев.
Если подается коллективная заявка от СНТ, необходимо провести общее собрание и получить подписанный председателем протокол. Соберите следующие документы: паспорт, выписки из ЕГРН на землю и дом, ситуационный план участка и протокол собрания, если он имеется. Заявку можно подать через «Госуслуги», сайт connectgas.ru, МФЦ или офис газораспределения.
Селезнев добавил, что договор следует внимательно изучить, чтобы убедиться, что работы до границы участка проводятся бесплатно. Подписать документ необходимо в течение 30 дней и не пропускать этот срок. После подписания следует ожидать подключения, которое обычно занимает от четырех до двенадцати месяцев, подытожил он.
Читайте также: