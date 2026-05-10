Россиянам дали советы по борьбе со змеями на дачном участке
В определенных местностях, особенно на участках, граничащих с лесом, заболоченными территориями или неосвоенными землями, присутствие змей — естественная часть экосистемы. Об этом в разговоре с RT сообщила доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.
Змеи часто селятся на дачных и садовых участках, где есть укрытия (компостные кучи, дрова, строительные отходы, высокая трава) и источники пищи (грызуны, лягушки, насекомые). Для предотвращения их появления необходимо принять комплекс мер, направленных на создание неблагоприятных условий.
По словам эксперта, важно регулярно поддерживать порядок на участке: косить траву, убирать мусор, ограждать компостные кучи мелкой сеткой, заделывать трещины в фундаменте и подвалах. Это лишает змей укрытий и препятствует их размножению. Для отлова отдельных особей можно использовать механические ловушки и клеевые подложки, но их эффективность ограничена и требует постоянного контроля.
Современные ультразвуковые и вибрационные отпугиватели создают условия, дискомфортные для змей, заставляя их покидать территорию. Эти устройства безопасны для людей и домашних питомцев, но их эффективность может варьироваться в зависимости от модели и вида рептилий, отметила Слынько.
Химические и народные репелленты (нафталин, сера, зола, известь, специализированные гранулы) отпугивают змей сильным запахом, но требуют регулярного обновления и осторожного использования.
Биологические методы, такие как привлечение ежей, а также наличие кошек и собак, также помогают уменьшить популяцию змей. Высадка растений с сильным ароматом (пижма, календула, мята, чеснок) по периметру участка создаёт дополнительный отпугивающий эффект. Самым надёжным физическим барьером является ограждение из мелкоячеистой сетки, вкопанной в землю, рекомендовала специалист.
