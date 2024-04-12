Дачу Сталина купила связанная с семьей экс-губернатора Кубани Ткачевым компания

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Подмосковную усадьбу Иосифа Сталина «Липки-Алексеевское» приобрел закрытый паевой инвестиционный фонд «Стратегическое развитие». Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что смена владельца была зафиксирована 8 апреля. В документах сообщается, что фонд находится под управлением УК «Терра ассет менеджмент».
Пайщики «Стратегического развития» не называются, однако собственником управляющей компании, по информации ЕГРЮЛ, является Роман Баталов. Баталов также входит в совет директоров АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» и «Племзавод им. В.И. Чапаева».
Ранее Управление государственными дачами Абхазии заявило, что информация в социальных сетях о том, что бывшая дача Иосифа Сталина на берегу озера Рица продана с аукциона, не соответствует действительности.
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Пайщики «Стратегического развития» не называются, однако собственником управляющей компании, по информации ЕГРЮЛ, является Роман Баталов. Баталов также входит в совет директоров АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» и «Племзавод им. В.И. Чапаева».
Ранее Управление государственными дачами Абхазии заявило, что информация в социальных сетях о том, что бывшая дача Иосифа Сталина на берегу озера Рица продана с аукциона, не соответствует действительности.
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Екатерина Коршунова