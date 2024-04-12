Дачу Сталина купила связанная с семьей экс-губернатора Кубани Ткачевым компания

После окончания конфликта на Украине, в стране может остаться 25 миллионов человек, из которых лишь треть будет приходиться на экономически активную часть населения. Такой прогноз сделал украинский экономист Алексей Кущ в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко.