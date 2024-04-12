Радио1
Главная / Новости / Общество/ Дачу Сталина купила связанная с семьей экс-губернатора Кубани Ткачевым компания

Дачу Сталина купила связанная с семьей экс-губернатора Кубани Ткачевым компания

12 апреля 2024, 12:14
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Подмосковную усадьбу Иосифа Сталина «Липки-Алексеевское» приобрел закрытый паевой инвестиционный фонд «Стратегическое развитие». Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что смена владельца была зафиксирована 8 апреля. В документах сообщается, что фонд находится под управлением УК «Терра ассет менеджмент».

Пайщики «Стратегического развития» не называются, однако собственником управляющей компании, по информации ЕГРЮЛ, является Роман Баталов. Баталов также входит в совет директоров АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» и «Племзавод им. В.И. Чапаева».



Ранее Управление государственными дачами Абхазии заявило, что информация в социальных сетях о том, что бывшая дача Иосифа Сталина на берегу озера Рица продана с аукциона, не соответствует действительности.

Читайте также:

В Абхазии опровергли информацию о продаже бывшей дачи Сталина на озере Рица

Дачу Сталина в Подмосковье выставят на торги за 403 миллиона рублей

В МИД РФ резко высказались о переговорах с США по стратегическим вооружениям
#подмосковье
#дача
#ук
#компании
#фонд
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дорожники сообщили о ходе строительства кольцевой развязки на Пятницком шоссе в Химках
12 апреля 2024, 12:48

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Строительство кольцевой развязки ведётся на Пятницком шоссе в городском округе Химки в рамках создания выезда из деревни Юрлово, о ходе работ сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В настоящее время на 60% выполнено устройство насыпи земляного полотна развязки. Кроме того, идёт строительство локальных очистных сооружений и ливневой канализации в районе примыкания к кольцевой развязке», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, выезд из деревни Юрлово соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублёром. Протяжённость новой автодороги шириной в четыре полосы составит полтора километра. Кроме того, будет реконструирован 700-метровый участок Пятницкого шоссе.

Открыть проезд по основному ходу дороги планируется до конца текущего года.

Читайте также:

В трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали более тысячи ям на дорогах

В Подмосковье обустроят ещё 50 «умных» переходов

На подмосковных федеральных трассах стартовала весенняя уборка
#строительство
#дороги
#минтранс мо
#химки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Луховицах защитили лес от пожара из-за пала травы
12 апреля 2024, 12:29

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работники лесной охраны около двух часов тушили горящую сухую траву около деревни Фёдоровское городского округа Луховицы, чтобы огонь не перекинулся на земли лесного фонда, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар был ликвидирован силами сотрудников лесопожарной станции «Луховицы» областного Центрлесхоза. На ликвидацию угрозы перехода огня на лесной фонд огнеборцам потребовалось немногим меньше двух часов», — говорится в сообщении.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство региона, призвал жителей и гостей Подмосковья соблюдать правила пожарной безопасности и напомнил, что за поджог травы виновным может грозить административная, а в некоторых случаях — и уголовная ответственность.

Читайте также:

В лесопарках Котельников проводят противопожарные рейды

В лесах Можайского округа начали обустраивать минерализованные полосы от пожаров

В Подмосковье началась федерльная проверка готовности региона к лесным пожарам
#лесные пожары
#пожарная безопасность
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#луховицы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не выдержите могущества США»: Как Turkish Airlines отказывают туристам из РФ в перелётах
Turkish Airlines не пустили на самолёт туристок из РФ из-за могущества США
12 апреля 2024, 12:28

Фото: iStock/Takosan

Авиакомпания Turkish Airlines не пустила на борт российский туристок, заявив, что они не выдержат могущества Северной Америки, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, три москвички собирались в отпуск в Канкун. В Мексику россиянки должны были попасть через Стамбул самолётом авиакомпании Turkish Airlines.

До Стамбула туристки добрались благополучно, однако, в следующий самолёт их впускать отказались. На требования объяснить, по какой причине им отказывают в перелёте, сотрудники показали скриншот некой инструкции, переведённый на русский язык.

«Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете летать в соответствии с правилами мексиканского правительства», — говорилось в «инструкции».

Россиянки потеряли около четырёх миллионов рублей, потраченных на поездку.

Читайте также:

«Вы не летите»: Россиян начали массово снимать с рейсов Turkish Airlines

В United Airlines обнаружили незатянутые болты на самолётах Boeing

Turkish Airlines не хочет возить россиян в Аргентину без обратного билета
#турция
#россия
#туристы
#авиакомпания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Подмосковья требуют от москвички ₽10 млн за ущерб землям из-за гигантской свалки
12 апреля 2024, 11:52

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Исковое заявление о взыскании более 10 млн рублей подало министерство экологии и природопользования Московской области против москвички, на земельных участках которой в Дмитровском округе была обнаружена масштабная свалка, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.
«Женщина не обеспечила контроль за своими землями, в результате там образовалась свалка: на площади свыше 20 тысяч квадратных метров было размещено более 16 тысяч кубометров мусора, преимущественно — строительных отходов», — пояснил глава министерства Тихон Фирсов.
Ущерб, нанесённый землям нелегальной свалкой, по подсчётам экспертов составил 10,4 млн рублей. Однако хозяйка участков отказалась возмещать эту сумму. Теперь Минэкологии добивается возмещение ущерба в судебном порядке. Дело будет рассматриваться Гагаринским районным судом Москвы.

Читайте также:

Рекультивация полигона ТКО «Шатурский» достигла 56%

В Рузе оштрафовали двух нарушителей правил обращения с отходами

Суд признал незаконность захвата земли в водоохранной зоне Москвы-реки
#минэкологии мо
#суд
#дмитровский городской округ
#свалка
#мусор
#тихон фирсов
#ущерб
#природа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Росатом»: Ростехнадзор разрешил выпуск ядерного «топлива будущего» под Томском
«Сибирский химкомбинат» будет выпускать ядерное топливо для энергетики будущего
12 апреля 2024, 11:44

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

«Росатом» сообщил, что Ростехнадзор разрешил эксплуатацию объекта по выпуску ядерного «топлива будущего» под Томском. Об этом сообщила топливная компания «Росатома» ТВЭЛ.
Отмечается, что разрешение дали «Сибирскому химическому комбинату», который находится в Северске Томской области. На предприятии будет эксплуатироваться ядерная установка модуля фабрикации или рефабрикации плотного топлива.

Ранее директор станового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий сообщил, что «Росатом» продолжает проведение переговоров с белорусскими партнёрами о проекте исследовательского ядерного реактора. Переговоры двух сторон в сентябре прошлого года проводились на базе Объединённого института энергетических и ядерных исследований в Соснах.

Читайте также:

Подмосковный завод Росатома внедрил новую технологию производства топлива для ядерных реакторов

«Росатом» разработал меры на случай ограничений экспорта российского урана

Росатом и Академия наук Белоруссии продолжают проведение переговоров о проекте ядерного реактора
#завод
#меры
#топливо
#наука
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Одинцове снесли аварийное здание трансформаторной подстанции
12 апреля 2024, 11:28

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Заброшенное здание трансформаторной подстанции, находящееся в аварийном состоянии, снесли на Каштановой улице в городе Одинцово, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Трансформаторная подстанция по адресу: улица Каштановая, дом №12 представляла собой одноэтажное сооружение общей площадью 100 квадратных метров. Здание, расположенное рядом с жилыми домами, давно не использовалось по назначению и начало разрушаться. Постройку признали аварийной и подлежащей сносу», — говорится в сообщении.
Здание обесточили и весной текущего года демонтировали. В настоящее время работы по сносу аварийной постройки завершены, территория очищена от строительного мусора. На освободившемся земельном участке планируются провести работы по благоустройству.

Читайте также:

В Щёлкове снесли два газетных киоска

В округе Клин снесли аварийный жилой дом

В Серпухове снесли ветхий дом на шесть квартир
#одинцово
#снос
#мособлархитектура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Катастрофа»: раскрыта численность населения Украины после завершения СВО
Экономист Кущ: после СВО численность населения Украины составит 25 млн человек
12 апреля 2024, 11:24

Фото: iStock/Jakub Laichter

После окончания конфликта на Украине, в стране может остаться 25 миллионов человек, из которых лишь треть будет приходиться на экономически активную часть населения. Такой прогноз сделал украинский экономист Алексей Кущ в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко.
Он подчеркнул, что в настоящее время в стране заметно стремительное ухудшение ситуации по всем параметрам.

Кущ отметил, что в стране тяжёлая ситуация с демографией. Кризис является национальной катастрофой для Украины, а его последствия могут обнулить для киевских властей даже «относительно успешный» исход конфликта.

По оценкам аналитика, после конфликта в стране останется 25 миллионов человек. Из них 10 миллионов пенсионеров, пять миллионов несовершеннолетних, два-три миллиона инвалидов и ветеранов и лишь семь-восемь миллионов экономически активных граждан.

Несколько лет назад показатель экономически активных украинцев составлял порядка 17 миллионов человек.

Газета Times в конце января текущего года писала, что коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого показатели во всем мире.

Читайте также:

«Ущемление прав граждан»: в России раскритиковали украинский закон о мобилизации

Украине предрекли демографическую катастрофу

ВРНС: Украина по итогам СВО должна войти в зону исключительного влияния России
#украина
#сво
#катастрофа
#население
#кризис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На затопленных дорогах в Луховицах началось снижение уровня воды
12 апреля 2024, 10:53

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мониторинг уровня воды провели спасатели на затопленных половодьем дорогах в городском округе Луховицы между посёлком Белоомут и селом Слемские Горки, а также между Белоомутом и деревней Ловецкие Борки, замеры показали, что вода начала спадать, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Уровень воды на затопленных участках проверяется дважды в сутки. За последние сутки он снизился на 30 сантиметров, половодье идёт на спад», — отмечается в сообщении.
На время половодья спасатели обеспечивают безопасность людей во временно изолированных высокой водой населённых пунктах, поддерживают работоспособность систем жизнеобеспечения, помогают населению и ликвидируют последствия паводка.

Ранее сообщалось, что в лишённом транспортного сообщения из-за половодья селе Слемские Борки находятся 38 человек, в том числе — двое детей.

Читайте также:

Загорская ГАЭС успешна прошла пик весеннего половодья

В Оренбургской области могут быть подтоплены ещё около 2000 домов

Более 680 приусадебных участков подтоплено талыми водами в Подмосковье
#луховицы
#половодье
#подтопление
#дороги
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье с начала года вручили 450 подарочных наборов для новорождённых
12 апреля 2024, 10:53

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Подарочные наборы «Я родился в Подмосковье!» с начала года получили 450 малышей, появившихся на свет в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В Подмосковье родители при рождении ребёнка могут получить подарочную коробку «Я родился в Подмосковье!» или выбрать выплату в размере 20 тысяч рублей. Только с начала года такие подарки получили 450 новорождённых», — рассказала первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, что выплату вместо подарка получили более 15 тысяч родителей.

В подарочный набор «Я родился в Подмосковье» входит более 50 самых необходимых предметов для малыша и его мамы. Это бельё, подгузники, лечебная косметика, игрушки, одежда и прочее. Недавно набор дополнили — иуда добавили противоскользящий коврик для ванной и светоотражающие наклейки на коляску.

Читайте также:

В Московском областном перинатальном центре за год родились более 6 тыс. детей

В Подмосковье пациентка с огромной грыжей и двумя матками родила здорового мальчика

В Подмосковье с начала года выходили 70 новорождённых с экстремально низкой массой тела
#новорождённые
#подарки
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф