В Абхазии опровергли информацию о продаже бывшей дачи Сталина на озере Рица

Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
Управление государственными дачами Абхазии заявило, что информация в соцсетях о том, что бывшая дача Иосифа Сталина на берегу озера Рица продана с аукциона, не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС.
«Дача Сталина, расположенная на территории Рицинского реликтового национального парка, является национальным достоянием и не может быть продана в частные руки. Прошу сограждан быть внимательными и не поддаваться на провокации некоторых людей, стремящихся внести раскол в наше общество и дестабилизировать обстановку внутри страны», — цитирует агентство слова начальника управления государственными дачами Абхазии Беслана Квицинии.
В видеоролике, опубликованном ранее в социальных сетях, мужчина на фоне озера у государственной дачи утверждает, что приехал осматривать постройку, приобретённую им с аукциона за 850 тысяч рублей. Общественность республики, в свою очередь, ответила на это видео волной возмущения.
Читайте также:
Секретарь Совбеза: База флота РФ в Абхазии может заработать в 2024 году
Два трупа обнаружили на заброшенной даче Сталина в Мытищах
Подмосковные следователи начали проверку после обнаружения двух тел на бывшей даче Сталина
Диана Аванесян