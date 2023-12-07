В Башкирии ревнивец ударил женщину ножом — та простила его и умерла наутро

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Мужчина в ходе ссоры на почве ровности ударил ножом сожительницу. Она простила его, но умерла под утро.
Как сообщает телеграм-канал Mash, 29-летний Артур встречался с 44-летней Светланой. Пара выпивала и начала ругаться из-за ревности со стороны мужчины. Он ударил свою подургу ножом в живот. Позже они помирились, Светлана простила его. Как нив чем не бывало, они вместе легли спать.
Утром женщина не подавала признаком жизни. Напуганный Артур побежал к соседям, которые вызвали скорую помощь и полицейских.
Убийцу арестовали, сейчас с ним общаются следователи. У Светланы осталась маленькая дочь.
Ранее сообщалось, что начальника штаба СОБР «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексея Алпатова задержали по делу об убийстве двух человек в начале 2000-х. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак