Психолог призвал работать в метро, чтобы избежать депрессии

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Исследование показало, что если дорога до работы занимает больше часа, то это негативно сказывается на психическом состоянии. Люди, которые много времени проводят в дороге, склонны к депрессии, ожирению, алкоголизму и проблемам со сном.
Психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1» отметил, что комфортное время в дороге зависит от среды, в которой живёт человек. Например, час для жителя российской столицы – это среднее время, которое он проводит по пути на работу. Однако стресс во время пути отнимает много сил, из-за чего люди действительно сталкиваются со стрессом.
Идеальным решением проблемы специалист назвал оптимизацию жизни, то есть жить ближе к работе. Однако в большинстве случаев это невозможно, поэтому психолог рекомендовал занять себя в пути, чтобы отвлечь от стрессов.
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«Определённую роль играет количество когнитивной нагрузки: если вы едете без пересадок – это одно, если вам нужно несколько пересадок – это другое, если вы стоите в очереди на автобус, и ежедневно сталкиваетесь с давкой – это вообще третье. Дорога сама по себе копит стресс», — отметил он.
«Понятно, что за полтора часа в пути ежедневно наступает скука и понимание, что я бесцельно трачу свою жизнь. Я рекомендую попытаться понять, чем можно заняться в дороге. Нужно искать какое-то занятие, которое было бы интересным или полезным, чтобы не было ощущения, что это время ещё и сгорает помимо прочего. Например, можно работать на ноутбуке. Понятно, что это не так комфортно, как в офисе, но все же полезно», — сказал Евгений Идзиковский.Читайте также:
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