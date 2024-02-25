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Daily Mail: У будущих невест часто возникает расстройство пищевого поведения

25 февраля 2024, 01:39
Фото: iStock/Adam_Fox

Фото: iStock/Adam_Fox

Будущие невесты зачастую рискуют заработать расстройство пищевого поведения, поскольку они худеют, чтобы хорошо выглядеть к своему знаменательному дню. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, опубликовавшие выводы соответствующего исследования в журнале Eating Behaviours.
Согласно исследованию, женщины, собирающиеся выйти замуж, имеют тот же уровень неудовлетворенности своим телом, что и пациентки с расстройствами пищевого поведения. По мнению руководительницы исследования Женевьевы Новицки, это свидетельствует о серьезности этих проблем и необходимости повышения соответствующей осведомленности.

Всего в исследовании приняли участие 329 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Все они были помолвлены и должны выйти замуж в течение следующих 12 месяцев. Респонденток набирали через социальные сети, а также через организаторов свадеб и флористов, после чего опрашивали с помощью анкет, разработанных для сбора информации об их пищевом поведении, неудовлетворенности своим телом и выявления стресса в преддверии дня свадьбы.


Результаты показали сильную связь между давлением семьи и неупорядоченным питанием, включая пропуск приемов пищи, голодание, переедание, очищение организма, чрезмерную физическую нагрузку и озабоченность весом или формой тела.

«Давление со стороны семьи часто может проявляться в форме комментариев, восхваляющих потерю веса, или замечаний членов семьи по поводу собственной внешности, которые затем усваиваются невестами», — говорит д-р Новицки.

По словам ученых, каждый год в Великобритании проводится более 80 000 свадеб, и при этом до 91% будущих невест пытаются сбросить вес в преддверии своего знаменательного дня.

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#свадьба
#психология
#великобритания
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Мурашко: треть болезней у россиян связана с неправильным питанием
Треть болезней у россиян связана с неправильным питанием — Мурашко
25 февраля 2024, 02:11

Фото: iStock/ Daria Kulkova

Треть болезней у россиян связана с неправильным питанием, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Международной выставке-форуме "Россия". Его слова передают «Аргументы и факты».
Мурашко рассказал, что ожирение обусловливает до 30% риска развития болезней, включая сердечно-сосудистые и онкологические, которые на сегодняшний день являются ведущими причинами смертности населения.

Министр отметил, что медицинские технологии помогают в поддержании здоровья, однако «важно, чтобы сам человек хотел быть здоровым». А это — ведение здорового образа жизни.

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Россиянам рассказали, как рассчитать размер пенсии в 2024 году
Россиянам рассказали, как рассчитать размер своей пенсии в 2024 году
25 февраля 2024, 01:47

Фото: iStock/ Denis Vostrikov

Чтобы рассчитать размер пенсионной выплаты при выходе на пенсию в 2024 году, нужно прежде всего узнать индивидуальный пенсионный коэффициент, сообщается в Telegram-канале Объясняем. РФ. Эти данный можно найти в личном кабинете на госуслугах.
Далее индивидуальный пенсионный коэффициент необходимо умножить на его стоимость, которая в текущем году составляет 133,05 рубля. К полученному числу надо прибавить фиксированную выплату, равную в этом году 8134,88 рубля.

Россиянам напомнили, что при выходе на пенсию позже положенного срока, сумма выплат увеливается. Однако выход на пенсию можно отложить максимум на 10 лет.

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Восемь полицейских пострадали в Париже на выставке сельского хозяйства
Восемь полицейских пострадали в Париже на Салоне сельского хозяйства
25 февраля 2024, 01:24

Фото: iStock/ AlxeyPnferov

Восемь сотрудников полиции пострадали в Париже на выставке сельского хозяйства, пишет газета Le Figaro.
По словам префекта полиции Парижа Лорана Нуньеза, двое из восьми полицейских получили серьёзные ранения.

В ходе мероприятия полиция задержала шесть человек в, трёх из них — за нападение на представителей власти.

Ранее десятки тракторов выехали на улицы французской столицы в знак протеста против политики властей перед открытием Салона сельского хозяйства. Затем протестующие фермеры прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл глава государства Эммануэль Макрон.

Французские фермеры недовольны расходами, бюрократической волокитой и экологическими нормами. Протесты фермеров в Европе вызваны также тем, что поставки сельхозпродукции с Украины вызвали кризис отрасли в ЕС.

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Около 300 грузовиков скопилось на КПП «Сырым» российско-казахстанской границы
24 февраля 2024, 21:13

Фото: IStock/Gabriele Grassl

На казахстанско-российской границе у пограничного контрольно-пропускного пункта «Сырым» на трассе Самара – Шымкент образовалась пробка из 280 грузовых автомобилей. Об этом сообщил в Telegram нацоператор «Казавтожол».
Пробка создала проблемы для водителей большегрузов, которые не могут проехать через КПП по нескольку дней.

Пресс-служба национального оператора республики по управлению автодорогами «Казавтожол» сообщила, причиной скопления большегрузов является работа пограничного пункта. Чиновники просят по возможности объезжать сложный участок дороги.

«На всех международных и республиканских дорогах Западно-Казахстанской области нет никаких препятствий. Движение на автодорогах свободное», — добавил национальный оператор.
На момент написания новости не было данных о времени, через которое грузовики смогут свободно проехать через границу.

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#дороги
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#казахстан
#граница
#фура
#пробки
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​Морщины, появляющиеся во сне: несколько правил их избежать
24 февраля 2024, 18:45

Фото: iStock/ Alika Obrazovskaya

Постоянный сон на одном и том же боку может привести к образованию морщин и асимметрии лица. Исследования показывают, что сон на боку удобен для большинства людей и не несет рисков для здоровья, пишет Health. Но как тогда избежать появления морщин из-за сна на боку?
Когда вы спите на боку, ваша кожа постоянно трется о подушку. Это может привести к образованию морщин, особенно в области лба, щек и подбородка, говорят косметологи. И дают советы, как сохранить кожу лица.

Солнечные лучи повреждают кожу, что может привести к появлению морщин и пигментации. Поэтому важно защищать кожу от солнца с помощью солнцезащитного крема и одежды, если вы спите на улице

Некоторые люди более склонны к появлению морщин, чем другие. Это связано с генетикой, а также с образом жизни и окружающей средой.

Употребление в пищу продуктов, богатых антиоксидантами, может помочь защитить кожу от повреждений и уменьшить появление морщин.

Чтобы избежать деформации кожи во время сна, косметологи предлагают приучить организм спать на спине. Это лучшая поза для сна, поскольку она не создает давления на кожу лица.

Используйте шелковую наволочку. Шелк гладкий и мягкий, что помогает уменьшить трение между кожей и подушкой. Можно приобрести антивозрастную подушку. Эти подушки специально разработаны для уменьшения давления на лицо во время сна.

Обязательно увлажняйте кожу перед сном. Это поможет защитить кожу от сухости и уменьшить появление морщин. Пейте достаточное количество воды. Вода помогает поддерживать эластичность кожи.

Избегайте курения и чрезмерного употребления алкоголя. Курение и алкоголь повреждают кожу и приводят к появлению морщин.

Если подытожить все советы специалистов, чтобы избежать морщин не нужны большие усилия. Сон на одном боку может привести к появлению морщин и асимметрии лица. Однако существуют способы предотвратить это, например, спать на спине, использовать шелковую наволочку и антивозрастную подушку, увлажнять кожу перед сном и пить достаточное количество воды.

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#люди
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Тело Навального* отдали матери
24 февраля 2024, 18:38

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Тело оппозиционного политика Алексея Навального* отдали его матери. Об этом сообщили его соратники.
Они подчеркнули, что Людмила Навальная в настоящее время находится в Салехарде, где расположена исправительная колония, в которой умер её сын.

22 февраля она посетила морг Салехарда, где подписала медицинское свидетельство о смерти сына, в котором указывается на естественную смерть политика.

По словам одного из соратников политика, более детальная информация будет предоставляться сразу же, по мере её появления.

В настоящее время неизвестно, в каком формате состоятся похороны Навального*.

Напомним, что Алексей Навальный умер 16 февраля после прогулки в исправительной колонии «Полярный волк» (ИК-3) в Салехарде.

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*признан в России террористом и экстремистом
#смерть
#сизо
#политика
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Учёные нашли «близнеца» Млечного пути
24 февраля 2024, 18:11

Фото: iStock/Oscar Gutierrez Zozulia

Международная команда астрономов совершила открытие, заглянув в далекое космическое прошлое с помощью мощнейшего телескопа Уэбба и обнаружив раннюю галактику, которая оказалась похожа на наш Млечный Путь. Учёные назвали её «Светлячок», пишет сайт Phys.org.
«Светлячок» появился «всего» через 600 миллионов лет после Большого взрыва, что делает его одной из самых древних галактик, известных науке. Учитывая, что возраст Вселенной примерно составляет 13,7 миллиарда лет, данное открытие позволяет нам заглянуть в прошлое на целых 13 миллиардов лет.

Главное отличие «Светлячка» от других галактик заключается в его составе и стадии формирования. Галактика находится в самой ранней и богатой газом стадии развития, что делает её особенно интересной для исследования. Она содержит в себе десять массивных звездных скоплений, каждое из которых имеет массу от 200 тысяч до 630 тысяч солнечных масс. Изучение этих скоплений является ключом к пониманию процессов роста и эволюции галактик.

Одним из удивительных фактов о «Светлячке» является экстремально высокая температура в его центральном кластере, которая составляет около 40 тысяч градусов Цельсия. Это свидетельствует о наличии интенсивных процессов образования звезд и активности внутри галактики.

Также стоит отметить, что «Светлячок» формируется в среде, которая является очень бедной металлами. Это означает, что в ней содержится малое количество химических элементов, отличных от водорода и гелия. Изучение таких галактик помогает ученым понять, каким образом происходит обогащение галактик металлами и каким образом проходит дальнейшее рождение различных химических элементов во Вселенной.

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#космос
#ученые
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Telegram обогнал «ВКонтакте», Сбербанк и YouTube по охватам пользователей
24 февраля 2024, 17:46

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

В среднем охват пользователей Telegram за сутки достиг 47%. Таким образом, почти половина населения страны хотя бы раз в сутки используют этот мессенджер, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования Mediascope.
Впереди по показателю охвата населения оказались только WhatsАpp — 67%, «Яндекс» — 56% и Google — 53%.

Мессенджер Павла Дурова обогнал таких гигантов, как «ВКонтакте» (45%), YouTube (44%), Сбербанк (37%) и Wildberries (23%). В июне 2022 года вошёл в пятёрку самых загружаемых приложений, а число его постоянных пользователей превысило 700 миллионов. По словам основателя сервиса Павла Дурова, на начало 2023 года Telegram стал вторым мессенджером в мире по популярности, уступив лишь WhatsApp.

27 сентября 2017 года Дуров рассказал о поступившем 14 июля требовании ФСБ предоставить «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений», а также о последующем составлении административного протокола за невыполнение этого требования. Владелец мессенджера отказался предоставить ключи дешифровки.

20 марта 2018 года Верховный суд России признал законным требование ФСБ предоставить.. 28 августа 2018 года адвокат мессенджера Павел Чиков сообщил, что Telegram готов прелоставлять спецслужбам IP-адреса и номера телефонов пользователей, заподозренных в терроризме на основании решения суда.

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#telegram
#рекорд
#пользователи
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Подмосковные информаторы приглашают жителей Ступино на выборы президента России
24 февраля 2024, 15:25

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В подмосковном городском округе Ступино информаторы приглашают жителей на выборы президента России. Об этом сообщает Telegram-канал Мособлизбиркома.
«С 17 февраля мы начали обходы и стараемся обходить как минимум около 22-30 квартир каждый день, чтобы успеть пройти повторно все не открывшиеся двери. В большей части люди нас рады видеть, особенно пожилые люди любят с нами поговорить. Есть небольшой процент людей, которые отказываются разговаривать», – рассказала член УИК № 3041 Анна Юняткина.

По одному из адресов подмосковных информаторов встретила руководитель волонтёрского движения помощи спецоперации, создатель движения «Ступинский район – Zа сVOих!!!» Анна Медведева. Она рассказала, что есть люди, которые не понимают важности участия в выборах, поскольку убеждены, что их голос ничего не решит. Анна поделилась, что и сама раньше так считала, однако сейчас точно убеждена в том, что, отдавая свой голос, человек создаёт будущее России.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

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