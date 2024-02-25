Daily Mail: У будущих невест часто возникает расстройство пищевого поведения

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Будущие невесты зачастую рискуют заработать расстройство пищевого поведения, поскольку они худеют, чтобы хорошо выглядеть к своему знаменательному дню. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, опубликовавшие выводы соответствующего исследования в журнале Eating Behaviours.
Согласно исследованию, женщины, собирающиеся выйти замуж, имеют тот же уровень неудовлетворенности своим телом, что и пациентки с расстройствами пищевого поведения. По мнению руководительницы исследования Женевьевы Новицки, это свидетельствует о серьезности этих проблем и необходимости повышения соответствующей осведомленности.
Всего в исследовании приняли участие 329 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Все они были помолвлены и должны выйти замуж в течение следующих 12 месяцев. Респонденток набирали через социальные сети, а также через организаторов свадеб и флористов, после чего опрашивали с помощью анкет, разработанных для сбора информации об их пищевом поведении, неудовлетворенности своим телом и выявления стресса в преддверии дня свадьбы.
Результаты показали сильную связь между давлением семьи и неупорядоченным питанием, включая пропуск приемов пищи, голодание, переедание, очищение организма, чрезмерную физическую нагрузку и озабоченность весом или формой тела.
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Всего в исследовании приняли участие 329 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Все они были помолвлены и должны выйти замуж в течение следующих 12 месяцев. Респонденток набирали через социальные сети, а также через организаторов свадеб и флористов, после чего опрашивали с помощью анкет, разработанных для сбора информации об их пищевом поведении, неудовлетворенности своим телом и выявления стресса в преддверии дня свадьбы.
«Давление со стороны семьи часто может проявляться в форме комментариев, восхваляющих потерю веса, или замечаний членов семьи по поводу собственной внешности, которые затем усваиваются невестами», — говорит д-р Новицки.По словам ученых, каждый год в Великобритании проводится более 80 000 свадеб, и при этом до 91% будущих невест пытаются сбросить вес в преддверии своего знаменательного дня.
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Артем Путинцев