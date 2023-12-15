Невеста чуть не задохнулась на свадьбе из-за шутки гостей

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В Китае невеста чуть не задохнулась во время собственной свадьбы из-за дымовой шашки, которую бросили в ее комнату друзья в качестве шутки. Об этом сообщает Newsflare.
Инцидент произошел в городе Хэцзэ, провинция Шаньдун. В сети появилось видео, где девушка в традиционном свадебном наряде пытается откашляться от дыма. В ходе церемониальной игры друзья и близкие невесты держат дверь в помещение, где она находится, а жених и шаферы пытаются попасть туда, не заплатив выкуп.
Кто-то из гостей жениха решил устроить выходку и бросить в комнату дымовую шашку. Дым был настолько густой, что китаянка начала задыхаться и кашлять.
Девушка также повредила красивое традиционное платье.
Свадебный гость заявил, что свадьба начиналась очень весело, но шутки зашли слишком далеко.
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Алина Юрчак