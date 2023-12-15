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Невеста чуть не задохнулась на свадьбе из-за шутки гостей

Newsflare: Невеста чуть не задохнулась в дыму на свадьбе из-за шутки гостей
15 декабря 2023, 14:12
Фото: istock / artisteer

Фото: istock / artisteer

В Китае невеста чуть не задохнулась во время собственной свадьбы из-за дымовой шашки, которую бросили в ее комнату друзья в качестве шутки. Об этом сообщает Newsflare.

Инцидент произошел в городе Хэцзэ, провинция Шаньдун. В сети появилось видео, где девушка в традиционном свадебном наряде пытается откашляться от дыма. В ходе церемониальной игры друзья и близкие невесты держат дверь в помещение, где она находится, а жених и шаферы пытаются попасть туда, не заплатив выкуп.

Кто-то из гостей жениха решил устроить выходку и бросить в комнату дымовую шашку. Дым был настолько густой, что китаянка начала задыхаться и кашлять.

Девушка также повредила красивое традиционное платье.

Свадебный гость заявил, что свадьба начиналась очень весело, но шутки зашли слишком далеко.

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#свадьба
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«Гуф зарезал бывшую жену и дочку»: неизвестный попытался сорвать концерт певца
Shot: в полицию пришло сообщение об убийстве Гуфом экс-жены и дочери
15 декабря 2023, 14:28

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Неизвестный попытался сорвать концерт Гуфа, сообщив в полицию от имени Анара Зейналова из музыкальной группы «Каспийского груз» о том, что певец якобы зарезал жену и дочь. Об этом сообщает Shot.
«Гуф зарезал бывшую жену и дочку в Подмосковье», - такое сообщение пришло в полицию из Санкт-Петербурга якобы от Анара Зейналова из «Каспийского груза».

Согласно сообщению, звонивший сообщил, что друг Алексей Долматов убил свою жену и маленькую дочку, а момент убийства выложил в интернет. Он даже продиктовал адрес в Подмосковье, где якобы было совершено преступление. Полицейские немедленно выехали в Наро-Фоминск, однако полученная информация не подтвердилась.

Предполагается, что таким образом неизвестный хотел сорвать концерт Гуфа, который был запланирован на ближайшее время.

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#подмосковье
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В Приморье школьники толпой избили бездомного, он умер в больнице
15 декабря 2023, 14:27

Фото: istockphoto/Mongkolchon Akesin

В Приморском крае школьники толпой избили бездомного и жестоко его избили.
Amur Mash пишет, что на мужчину пожаловалась подруга школьников. По её словам, бездомный неприлично её обозвал. Издевательства подростков попали на видео, кадры опубликовал тг-канал. 

Школьники били мужчину, который стоял перед ними на коленях. Бездомный молил о пощаде, но подростки не собирались останавливаться и оскорбляли его. Происходящее они со смехом снимали на камеру телефона.

После избиения бездомного госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но спасти не смогли. Сообщается, что причиной смерти стали не травмы, а болезнь.

Полицейские задержали двух нападавших 14 и 16 лет. Возбуждены уголовные дела. Остальные участники не достигли возраста уголовной ответственности.

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#школьники
#подростки
#болезнь
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#новости
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Пенсионерка упала в овраг и 4 дня ждала помощи
Idaho Statesman: в США пенсионерка упала в овраг и провела там четыре дня
15 декабря 2023, 14:01

Фото: istockphoto/PIKSEL

72-летняя американка упала в овраг и выжила, проведя там четыре дня, пока ждала помощи.
Idaho Statesman сообщает, что 5 декабря Пенни Кей Кларк из штата Айдахо случайно съехала на автомобиле в овраг в округе Кэньон.

Машина упала с высоты и оказался в глубокой впадине. Женщина не смогла выбраться из оврага самостоятельно, и провела там четверо суток, по ка её не обнаружили местные жители. 

Спасатели спустились к женщине и выяснили, что она находится в сознании. Спустя 2 часа её вытащили из оврага и передали парамедикам. Женщину осмотрели и вертолётом доставили в ближайшую больницу. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь. 

«Это, честно говоря, один из самых невероятных случаев, которые я могу вспомнить за все годы работы в правоохранительных органах. Это истинное свидетельство силы и стойкости Пенни Кларк», —говорит шериф округа Кэньон Киран Донахью.
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#больница
#пациенты
#происшествие
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Украинский депутат взорвал гранаты во время заседания сессии
Украинский депутат взорвал гранаты во время заседания сессии в Закарпатье
15 декабря 2023, 14:01

Фото: iStock/OHNGOMEZPIX

В Закарпатской области Украины местный депутат Сергей Батрин подорвал несколько гранат прямо во время заседания сессии. Он погиб, еще 26 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает украинской МВД.
Согласно сообщению, в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района проходило заседания сессии. В какой-то момент один из депутатов взорвал достал из кармана не менее трех гранат и начал разбрасывать их по помещению. В результате произошло несколько взрывов. Сам он погиб. Еще 26 человек получили различные ранения, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае мужчина кинул гранату в толпу. Троих человек госпитализировали с ранениями. В станицу Новомалороссийская домой к 40-летнему Сергею Б. трое мужчин приехали на «разборки». В ходе выяснения отношений Сергей бросил в мужчин гранату. Всех троит доставили в районную больницу с осколочными ранениями.Подозреваемому удалось сбежать, его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

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#граната
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Работники «Мособлпожспаса» спасли мужчину, который потерялся в заснеженном лесу
15 декабря 2023, 13:58

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Заблудившегося в заснеженном лесу мужчину спасли работники ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В службу 112 поступил звонок от мужчины, который заблудился в лесном массиве возле деревни Кузнецы Павлово-Посадского городского округа.

«Работники противопожарно-спасательной службы незамедлительно выехали на поиски потеряшки. По пути следования к месту происшествия спасатели связались с 59-летним мужчиной по телефону и объяснили, как через мобильное приложение передать данные о своём местонахождении.<…>  В течение часа работники подразделений нашли заблудившегося и вывезли его из лесного плена. Спасатели отогрели продрогшего мужчину, напоили горячим чаем и доставили его домой», - поделился старший смены Николай Воронов.

Стоит отметить, что благодаря профессионализму сотрудников «Мособлпожспаса» медицинская помощь для мужчины не потребовалась.

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«Вынесла в пакете и выкинула в снег»: В Екатеринбурге горе-мать выбросила новорожденного
В Екатеринбурге девушка родила ребенка, завернула в пакет и выбросила на улицу
15 декабря 2023, 13:29

Фото: istock / globalmoments

В Екатеринбурге мужчина нашел под окнами домов новорожденного мальчика. Нерадивая мать родила его, положила в пакет и вынесла на улицу. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что 15 декабря в Екатеринбурге девушка оставила ребенка в сугробе рядом с подъездом. Проходящий мужчина услышал крики и нашем живого младенца. Он забрал грудничка на руки, вызвал полицейских и врачей. 

Ребенка госпитализировали в неонатологическое отделение одного из роддомов города. Медики борются за его жизнь.

Матерью оказалась 20-летняя девушка, приехавшая из Челябинской области. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьей 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Ранее сообщалось, что в Красноярске возбудили уголовное дело по факту гибели годовалой девочки в больнице. ​Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
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#покушение
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#уголовное дело
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В Севастополе директор школы не пустила на занятия ученицу с рыжими волосами
15 декабря 2023, 12:10

Фото: istockphoto/TanyaJoy

В Севастополе директор школы №57 отказалась пустить 15-летнюю ученицу на занятия из-за рыжих волос.
«Mash на волне» пишет, что 75-летняя россиянка осталась недовольна тем, что школьница пришла в образовательное учреждение с крашенными прядями. Директор отказывалась пропускать школьницу в класс.

Тогда в дело пришлось вмешаться отцу девочки. Он угрожал вызвать полицию. А в ответ получил ультиматум: волосы нужно перекрасить обратно.

Данным случаем заинтересовались в севастопольской прокуратуре. Директор получила штраф за нарушение права на образование.

Ранее сообщалось, что в Калуге задержали 10 подростков, совершавших нападения на мигрантов. Банда состояла из 10 человек: 9 парней и одной девушки. Лидерами были 16-летний школьник и 16-летний студент многопрофильного техникума.

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#школьники
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#дети
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Суд вынес приговор режиссёру Вырыпаеву за фейки о ВС РФ
Суд заочно приговорил режиссёра Вырапаева к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ
15 декабря 2023, 10:57

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы режиссёра Ивана Вырыпаева за распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Отмечается, что суд признал Вырапаева виновным по статье Уголовного кодекса о распространении заведомо ложной информации о деятельности российской армии. В связи с этим, ему заочно вынесли приговор об отбывании наказания в исправительной колонии общего режима сроком на восемь лет. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей в течение четырёх лет. 

Режиссёр Иван Вырыпаев с марта по декабрь прошлого года публично распространял в интернете информацию о том, что ВС РФ якобы уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и ликвидируют гражданское население на территории Украины в рамках спецоперации. 

Суд заочно приговорил режиссёра, поскольку в настоящее время он находится в международном розыске. 

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#вс рф
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В Москве полиция начала проверку после концерта Гуфа
15 декабря 2023, 10:53

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Во время концерта госпитализировали девушку с черепно-мозговой травмой и переломом костей лица.
SHOT сообщает, что неизвестный мужчина напал на 30-летнюю фанатку во время концерта рэпера Гуфа.

Девушка из Хабаровска вместе c подругой пришла на выступление. В толпе у неё произошёл конфликт с мужчиной. Она решила заснять агрессивного оппонента на камеру, а в ответ получила сильный удар по лицу. Мужчина также разбил телефон девушки. 

Пострадавшую госпитализировали в больницу им. Иноземцева. У неё диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и перелом скуловой кости.

Полицейские ищут нападавшего. 

Ранее сообщалось, что в отношении певца Шарлота возбудили четвёртое уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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#концерт
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