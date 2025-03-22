Daily Mail: Великобританию охватила эпидемия высокоинфекционной чесотки

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Туманный Альбион охвачен эпидемией инфекционной чесотки. Болезнь очень трудно вылечить из-за её необычайно высокой устойчивости к всевозможным препаратам.
Об этом пишет местное издание The Daily Mail. Эксперты отмечают, что паразиты, в частности, кожные клопы, помимо того, что быстро переносят заразу, неожиданно оказались крайне устойчивы к препаратам, которые прежде действовали.
Наиболее подвержены поражению чесоточной инфекцией дети и молодёжь в возрасте от 10 до 19 лет и пожилые люди, предупреждают авторы материала. То, что насекомые выработали своеобразный иммунитет к существующим лекарствам, делает их применение практически бесполезным, с сожалением констатируют медики.
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«Трое из тысячи британцев — это примерно 200 тысяч пациентов — инфицированы», — указано в публикации.По словам специалистов, болезнь легко передаётся через тесный контакт кожи пациентов, поэтому британцы часто болеют целыми семьями. Также паразиты могут подолгу жить в простынях и полотенцах.
Наиболее подвержены поражению чесоточной инфекцией дети и молодёжь в возрасте от 10 до 19 лет и пожилые люди, предупреждают авторы материала. То, что насекомые выработали своеобразный иммунитет к существующим лекарствам, делает их применение практически бесполезным, с сожалением констатируют медики.
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Александр Бойцов