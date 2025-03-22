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Daily Mail: Великобританию охватила эпидемия высокоинфекционной чесотки

Фото: istockphoto/Elif Bayraktar

Фото: istockphoto/Elif Bayraktar

Туманный Альбион охвачен эпидемией инфекционной чесотки. Болезнь очень трудно вылечить из-за её необычайно высокой устойчивости к всевозможным препаратам.
Об этом пишет местное издание The Daily Mail. Эксперты отмечают, что паразиты, в частности, кожные клопы, помимо того, что быстро переносят заразу, неожиданно оказались крайне устойчивы к препаратам, которые прежде действовали.

«Трое из тысячи британцев — это примерно 200 тысяч пациентов — инфицированы», — указано в публикации.

По словам специалистов, болезнь легко передаётся через тесный контакт кожи пациентов, поэтому британцы часто болеют целыми семьями. Также паразиты могут подолгу жить в простынях и полотенцах.

Наиболее подвержены поражению чесоточной инфекцией дети и молодёжь в возрасте от 10 до 19 лет и пожилые люди, предупреждают авторы материала. То, что насекомые выработали своеобразный иммунитет к существующим лекарствам, делает их применение практически бесполезным, с сожалением констатируют медики.

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Василисин день 23 марта: как магия воды поможет сохранить здоровье и обрести любовь, народные приметы
22 марта 2025, 17:35

Фото: iStock/Armands Vjaters

В народном календаре 23 марта отмечается Василисин день, Василиса – вешней воды указательница. Наши предки с этого момента начинали активно готовиться к приходу весны.
В этот день православные христиане вспоминают о святых мучениках Коринфских, которые пострадали за свою веру в III веке. Среди них особенно почитается святая Василиса. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/pespiero

В III веке Василисса была частью христианской общины, которая сформировалась вокруг святого Кодрата. Он был отшельником и проводил свою жизнь в горах, посвящая себя молитвам и размышлениям о Боге. Со временем к нему начали приходить люди, желающие услышать его наставления.

Гонитель христиан Декия приказал своему военачальнику Иасону разобраться с Кодратом и его последователями. В ходе допросов Иасон часто обращался к Кодрату как к старшему. Святой Кодрат стойко защищал свою веру в Христа Спасителя, что привело к пыткам. Несмотря на страдания, он поддерживал других, призывая их не бояться и стоять за веру.

Иасон, не добившись отречения, приказал бросить мучеников диким зверям, но они не тронули их. Святых привязали за ноги к колесницам и протащили по городу, где многие бросали в них камни. Затем их приговорили к усечению мечом. На месте казни святые попросили время для молитвы и затем покорно склонили голову перед занесённым мечом.

Приметы дня


Фото: iStock/panaramka

  • Холодный ветер — признак поздней весны.
  • Белый туман стелется по земле — к потеплению.
  • Гроза в этот день – к урожайному году.
  • Если ласточки прилетели, то через две недели начнется разлив рек.

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Что можно делать 23 марта


Фото: iStock/nnorozoff

  1. На Василисин день стоит сходить в храм и вознести молитвы. Перед образом святой Василисы и других святых мучеников из Коринфа обращаются с просьбами о здравии, о безопасности жилищ во время паводков, о стойкости и преодолении жизненных испытаний и о защите от внезапных смертей и несчастных случаев.
  2. Василиса считалась покровительницей весенних вод. Она наделяла ручьи особой магией. Девушки украшали их первыми весенними цветами, чтобы привлечь любовь и счастье.
  3. Наши предки в этот день проводили обряды очищения. Считалось, что умывание талой водой приносит здоровье и красоту.
  4. Так же день считается благоприятным для очищения жилища. Можно провести уборку, а после окурить дом миррой и обрызгать углы святой водой.

Что нельзя делать в этот день


Не стоит в этот день перестилать постельное бельё — это сулит неблагоприятные сновидения и кошмары.

В день Василисы не вспоминали и не говорили об умерших. Лучше не тревожить их память, иначе это может нарушить покой живых.

Нельзя было отказывать в помощи и подаянии, иначе, удача и финансовое благополучие покинет человека.


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Арестованные в московских и подмосковных СИЗО смогут покупать красную икру
22 марта 2025, 16:47

Фото: iStock/0

Содержащиеся в СИЗО Москвы и Подмосковья или их близкие смогут заказать в изолятор красную лососевую икру. Такая услуга появилась в магазинах, занимающихся продажей еды для арестованных, пишет РИА Новости.
Отмечается, что такие магазины осуществляют продажу готовой еды, продовольственных и непродовольственных товаров в СИЗО. Нередко ими пользуются родственники обвиняемых, находящихся под стражей.

Как сообщили агентству в одной из таких фирм, на прошлой неделе ассортимент пополнился красной лососёвой икрой. Одна банка объёмом 250 грамм стоит 3600 рублей.

Такой продукт появился в магазинах для заключённых в первую очередь по просьбе женщин, содержащихся в СИЗО, поскольку икра положительно влияет на женское здоровье.

Адвокат Дмитрий Рощин в беседе с РИА Новости подчеркнул, что заказ еды в СИЗО стал обыденной практикой для Москвы. Некоторые заключённые каждый день заказывают себе завтрак, обед и ужин, несмотря на то, что стоимость продуктов в таких магазинах завышена, по сравнению с привычными ценами.

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#икра
#питание
#магазин
#адвокат
#еда
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«Не дал умереть другим»: Спасший 100 человек в «Крокусе» гардеробщик Ислам так и не получил обещанную блогерами квартиру
Спасший 100 человек в «Крокусе» 15-летний гардеробщик Ислам не получил квартиру
22 марта 2025, 16:18

Ислам Халилов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Сегодня, 22 марта, у трагически известного концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске открыт мемориал в память о 145 жертвах теракта годичной давности. Их могло бы быть и больше, если бы не 15-летний Ислам Халилов.
Мальчик ещё учился в восьмом классе, а в «Крокусе» подрабатывал гардеробщиком. Когда люди услышали взрывы и стрельбу, многие побежали в сторону проходов, заканчивавшихся тупиками. Ислам не растерялся, а действовал строго по инструкции, предусмотренной на случай ЧП. Он собрал мечущихся зрителей, провёл толпу через узкий коридор на территорию выставочного центра «Экспо», а затем через служебное помещение вывел людей на улицу. Подросток спас более 100 человек.

«Лучше умереть в бою самому, чем дать умереть другим», — так просто объяснил своё поведение юный герой.

Тогда его мужественное поведение вызвало широкий резонанс. Ислама наградили медалью «За спасение погибавших» и исполнили мечту раннего детства — встречу с футболистами московского «Спартака», с которыми он даже вместе вышел на поле в одном из матчей.

Стало известно, что семья Халиловых живёт крайне небогато. Именно поэтому Исламу пришлось начать зарабатывать с 14 лет. Блогеры, сделавшие себе имя (и подписчиков) на спокойном и рассудительном подростке, на всю страну пообещали скинуться ему на квартиру.

Спустя год семья Ислама вшестером всё так же живёт в двухкомнатной квартире на окраине подмосковного Путилково. Это жильё им выделили во временное пользование сразу после теракта. Там вместе с подзабытым предметом интереса инсайдеров проживают ещё родители школьника, его бабушка, брат и сестра.

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#жертвы
#крокус сити холл
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Российский художник оценил портрет, подаренный Путиным Трампу
Художник Сафронов: подаренный Путиным Трампу портрет является бесценным
22 марта 2025, 14:03

Никас Сафронов (фото: Instagram* @safronov_nikas)

Портрет, который президент России Владимир Путин подарил американскому коллеге Дональду Трампу, является бесценным. Такое мнение выразил народный художник РФ Никас Сафронов в беседе с изданием «Аргументы и факты».
«Обычно свои заказы мы никогда не комментируем, но я точно могу утверждать одно: в нашей стране большое количество талантливых людей, слава Богу, много художников. Поэтому Россия известна всему миру как страна, которая дарует культуру и искусство на протяжении многих веков», – подчеркнул Сафронов.
Говоря о потенциальной стоимости подарка, врученного Трампу, художник заявил, что, скорее всего, работа является бесценной.

Ранее спецпосланник главы США по Ближневосточному региону Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил, что Путин передал Трампу его портрет, написанный ведущим российским художником. Он уточнил, что в ходе встречи российский лидер передал ему полотно и попросил отвезти его главе Белого дома. В итоге, по словам Уиткоффа, Трамп был тронут презентом.

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*запрещён в РФ
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#подарок
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В Петербурге девушку не пустили в Эрмитаж из-за слишком роскошной одежды
22 марта 2025, 13:58

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Блогерша из Москвы и её подруга не были допущены в Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Причиной этого, по утверждению смотрительницы музея, стал слишком яркий и вызывающий наряд девушек.
Соответствующий видеоролик опубликовал телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Молодая дама, одетая, к слову, вполне себе прилично, с обидой и недоумением в голосе рассказывает, что их не пустили в легендарный Зимний дворец. Далее при помощи нарезки кадров и нехитрого монтажа подаётся подтверждение: суровая «вахтёрша» не пускает гостий из столицы, мотивируя это тем, что они там будут вести съёмку, а это услуга платная.

«Оденьтесь в повседневную одежду, тогда и приходите, милости просим!», — отчётливо слышен за кадром голос смотрительницы.

Автор ролика пытается убедить оппонентку, что она одета вполне себе повседневно, и этому веришь. Тем более, в конце ролика блогерша снята в полный рост, в длинной юбке и кофте, правда, скрывающей декольте. Смущает только одно: подругу автора ролика, которая держит телефон, ни разу не показывают, исключая короткий момент, когда в кадр попадает её обнажённое плечо. О степени повседневности её наряда публике остаётся только догадываться.





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