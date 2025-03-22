Daily Mail: Великобританию охватила эпидемия высокоинфекционной чесотки

Сегодня, 22 марта, у трагически известного концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске открыт мемориал в память о 145 жертвах теракта годичной давности. Их могло бы быть и больше, если бы не 15-летний Ислам Халилов.