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В турецком четырёхзвёздочном отеле российскую туристку атаковали клопы

30 мая 2024, 16:27
Фото: istockphoto/triocean

Фото: istockphoto/triocean

Российская туристка решила отдохнуть в Турции в четырёхзвёздочном отеле, понадеявшись, что высокий статус гостиницы обеспечит ей удобства и комфорт. Однако ей пришлось столкнуться с настоящим нашествием клопов.
Подробностями поделился портал TourDom.ru. Женщина прилетела на отдых в Турцию 24 мая из Санкт-Петербурга. Она поселилась в отеле Lims Bona Dea Beach 4* в Кемере, рассказал редакции портала представитель туроператора, забронировавшего для неё тур. Следы от укусов появились у туристки уже после первой ночёвки. Она неоднократно обращалась на ресепшн, но там говорили, что это комары и советовали не открывать окна.

Гостью переселили в другую комнату за два дня до вылета, 29 мая. Сотрудники администрации отеля пообещали обработать её вещи от насекомых, но никакой компенсации не предложили. Между тем, по словам юриста Марии Чапиковской, туристка вправе предъявить претензии как туроператору, который несёт ответственность за качество предоставляемых услуг, так и администрации отеля. Как правило, такие ситуации улаживаются в индивидуальном порядке, возможно, за счёт снижения стоимости тура.



По словам представителя туроператора, на женщине после возвращения из комфортабельного отеля буквально «не было живого места» от укусов.

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В России увеличился спрос на российские отели у бизнес-туристов
27 мая 2024, 19:23

Фото: iStock/macniak

По данным агентства делового туризма «Аэроклуб» спрос на российские гостиницы со стороны представителей бизнеса в этом году вырос на 27% в сравнении с прошлогодними показаниями.
Статистика показала, что наиболее предпочтительными для людей в командировках оказывались четырёхзвёздочные отели. Также заметен рост спроса людей на апартаменты и съёмные квартиры в подобных поездках.

«Начавшийся в пандемию тренд на размещение деловых путешественников в квартирах и апартаментах продолжает набирать обороты. Это объясняется ростом числа подключенных объектов к российским системам бронирований, а также появившейся возможностью предоставления закрывающих документов», — прокомментировала в беседе с Газета.ру управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова заявляла, что наиболее популярным для россиян городом для летних путешествий стала Москва.

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#отель
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Назван самый популярный город для летнего отдыха у россиян
Турэксперт Шелехова: Самым популярным городам стала Москва
24 мая 2024, 16:02

Фото: iStock/scaliger

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова заявила, что наиболее популярным для россиян городом для летних путешествий стала Москва.
Также в топ городов для путешествий вошли Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Екатеринбург.

Что касается зарубежных направлений, то здесь лидирующие позиции у Баку.

«Второе место занял Ереван с долей 8,0%, а на третьей строчке оказался Стамбул. Кроме того, в список попали Сеул, Тбилиси, Денпасар, Анталья, Бишкек, Токио и Париж», — приводит RT данные Шелеховой.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрии Горин прокомментировал запрет для граждан России со стороны Норвегии транзитных поездок. Как передают argumenti.ru, специалист уточнил, что россияне теперь смогут въехать на территорию королевства по рабочей или учебной визе, для встречи с близкими родственниками или при наличии вида на жительство в стране.

Ранее турагент, владелец турагентства Тариел Гажиенко заявлял, что наиболее интересным для посещения всей семьёй странами являются Турция, Китай, Камбоджа и Италия.

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#туризм
#страны
#путешествия
#лето
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Жителям Подмосковья рассказали, как вычислить мошенников под маской турагентов
23 мая 2024, 22:38

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Мошенники вновь начали предлагать гражданам фальшивые билеты и туры, представляясь сотрудниками туркомпаний. Обмануть туристов стараются в пик высокого спроса на путёвки, предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Злоумышленники активно общаются, отвечают на звонки, уточняют детали поездки. А затем они забирают деньги и отправляют на почту поддельные документы или бесследно исчезают. В итоге запланированное путешествие превращается в тщетные траты и разочарование», – отметили в пресс-службе.
Чтобы обезопасить себя при выборе тура, следует убедиться, что туроператор внесён в Единый федеральный реестр турагентов, проверить доменное имя сайта, дату его создания и количество положительных отзывов.
«Особенно внимательным следует быть по отношению к сайтам, где просят предоплату за тур в размере 100% стоимости или принимают оплату на карту частного лица. Подозрение должны вызвать и слишком выгодные скидки. Мошенники постоянно совершенствуют методы и используют разные схемы под маской привлекательных предложений, скрывая фишинговые ресурсы и приёмы социальной инженерии», – подчеркнули в ГУРБ.
В ведомстве жителей Подмосковья призвали быть бдительными, внимательно изучать все детали предлагаемого путешествия и не попадаться на уловки аферистов.

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#туризм
#туристы
#гурб
#безопасность
#отпуск
#путешествия
#поездки
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Ресторатор Колесников раскрыл современное состояние домов отдыха в России
23 мая 2024, 19:25

Фото: iStock/vladimir soldatov

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников заявил, что сейчас домов отдыха советского образца как таковых нет, однако некоторые гостиницы и отели могут так называть.
«Как бы не назывались отели, это просто названия средств размещения. Дом отдыха или загородный отель. Кто-то предпочитает их называть «загородный отель», эко-отель. Это маркетинговая составляющая. Как таковых домов отдыха сегодня не существует», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Колесников.

Вместе с тем, напомнил эксперт, любые гостиницы и отели подпадают под официальную государственную сертификацию.

До этого глава управления по туризму Египта Амр Элькади заявлял, что отели в Египте не планируют отказываться от системы «все включено».

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#туризм
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#дом
#гостиницы
#отель
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Академия туризма в Химках отметила 55-летие торжественным концертом
23 мая 2024, 19:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Российская международная академия туризма городского округа Химки отметила 55-летие. В честь юбилея провели торжественный концерт, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ежегодно вуз выпускает более 700 специалистов, а за более чем полувековую историю академия выпустила 55 тыс. человек. Накануне юбилея академия удостоена благодарности председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
«Сегодня Российская международная академия туризма вносит неоценимый вклад в развитие российской индустрии гостеприимства. Желаю новых успехов и реализации всех намеченных планов и идей», – сказал глава Химок Дмитрий Волошин.
Среди гостей праздничного концерта были министр образования Московской области Артём Охрименко, председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, артист Большого театра Дмитрий Абрамов. Также РМАТ принята поздравления коллег из Франции, Мадрида, Испании.

Российская международная академия туризма – ведущий туристский вуз. Его выпускники заняты в сфере гостиничного бизнеса, возглавляют крупные отели и туристические компании. Так, студент академии Илья Уманский стал президентом Российского Союза туриндустрии.
«Когда я пришла сюда учиться много лет назад, здесь был основной маленький учебный корпус. Он был очень уютный, камерный. Есть вузы с большими зданиями, но всегда было ощущение, что именно в этом маленьком учебном заведении – большое окно в мир», – поделилась выпускница РМАТ Светлана Ануфриенко.
В Российскую международную академию туризма приезжают учиться абитуриенты из других регионов и стран. В этом году в вуз поступили ребята из Химок, Зеленограда, с Дальнего Востока, Сахалина и из Белоруссии. В обучении студентов задействованы около 300 научно-педагогических работников.

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#дмитрий волошин
#химки
#туризм
#образование
#подмосковье
#московская область
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Норвегия запретит въезд для российских туристов
Норвегия запретит въезд для российских туристов с 29 мая
23 мая 2024, 08:44

Фото: iStock/Derek Brumby

Норвегия ужесточит ограничения на въезд для российских туристов. Данные следуют из пресс-релиза, который опубликован на сайте норвежского правительства.
Уточняется, что с 29 мая текущего года россиянам, которые приезжают в Норвегию в туристических и «иных целях не первостепенной важности», будет отказано во въезде в страну при пересечении границы. Данные ограничения распространяются также на категории лиц, получивших визу от других государств Шенгенского соглашения.

Под исключение попадают те граждане, кто приезжает в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам, а также на работу или учебу. Отмечается, что норвежское правительство внимательно следит за ситуацией на границе.

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#соглашения
#правительство
#данные
#ограничения
#норвегия
#туристы
#россияне
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Около 150 школьников собрались на туристский слёт на Левковской поляне
21 мая 2024, 22:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

На Левковской поляне провели 48-й туристский слёт городского округа Пушкинский. В нём участвовали местные школьники, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Участникам необходимо было пройти несколько этапов соревнований – спортивное ориентирование, полосу препятствий. Помимо этого, жюри оценивало порядок в палатках и в лагере, то, как хранятся пища и вода, собирается ли мусор, есть ли в лагере медикаменты. Была представлена и художественная часть программы», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, всего на слёт собрались порядка 150 человек.

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#пушкинский округ
#дети
#школьники
#туристы
#соревнования
#подмосковье
#московская область
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Перечислены самые интересные туристические места Земли для всей семьи
Турагент Гажиенко рекомендовал Китай, Италию и Камбоджу
17 мая 2024, 15:46

Фото: iStock/axz66

Турагент, владелец турагентства Тариел Гажиенко заявил, что наиболее интересным для посещения всей семьёй странами являются Турция, Китай, Камбоджа и Италия.
В Турции он рекомендовал посетить Эгейское побережье, проехать по маршруту Демре — Мира — Кекова, а также побывать в древнем Эфесе. Что касается Китая, то здесь интересными могут быть Великая Китайская стена, окрестности Пекина и Шанхая. Камбоджа же может удивить древним городом Ангкор Ват.

«Жемчужиной же Италии я бы назвал Флоренцию, колыбель эпохи Возрождения. Здесь жили и творили самые знаменитые итальянские художники — от Леонардо да Винчи до Рафаэля и Микеланджело», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Гажиенко.

А в Лапландском заповеднике Мурманской области разработали новый полночный экомаршрут. Отмечается, что экскурсии будут проводиться ночью.

«Туристы получат возможность провести больше времени в тундре, увидеть северных животных в их естественной среде обитания», – пояснила в беседе с RuNews24 замдиректора заповедника по туризму и рекреации Юлия Фишер.

Ранее в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» сообщили о росте спроса среди россиян на отдых за рубежом на июнь на 57%.

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#экскурсии
#туристы
#страны
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Россияне стали больше интересоваться отдыхом в Японии
Спрос на отдых за рубежом на июнь среди россиян резко вырос
15 мая 2024, 18:38

Фото: iStock/DoctorEgg

В пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» сообщили о росте спроса среди россиян на отдых за рубежом на июнь на 57%.
Специалисты выделили рост интереса к турам в Японию.

«Спросу способствовало снятие ограничений на въезд для туристов. Это также позволило Японии войти в топ-10 востребованных направлений на июнь, в прошлом году она была на 15-м месте в аналогичном рейтинге», — прокомментировали в беседе с Газета.ру в пресс-службе сервиса.

Ранее в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование и выяснили, что цены на услуги туристических агентств в России за год выросли на 20%.

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#япония
#туризм
#россияне
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