В турецком четырёхзвёздочном отеле российскую туристку атаковали клопы

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Российская туристка решила отдохнуть в Турции в четырёхзвёздочном отеле, понадеявшись, что высокий статус гостиницы обеспечит ей удобства и комфорт. Однако ей пришлось столкнуться с настоящим нашествием клопов.
Подробностями поделился портал TourDom.ru. Женщина прилетела на отдых в Турцию 24 мая из Санкт-Петербурга. Она поселилась в отеле Lims Bona Dea Beach 4* в Кемере, рассказал редакции портала представитель туроператора, забронировавшего для неё тур. Следы от укусов появились у туристки уже после первой ночёвки. Она неоднократно обращалась на ресепшн, но там говорили, что это комары и советовали не открывать окна.
Гостью переселили в другую комнату за два дня до вылета, 29 мая. Сотрудники администрации отеля пообещали обработать её вещи от насекомых, но никакой компенсации не предложили. Между тем, по словам юриста Марии Чапиковской, туристка вправе предъявить претензии как туроператору, который несёт ответственность за качество предоставляемых услуг, так и администрации отеля. Как правило, такие ситуации улаживаются в индивидуальном порядке, возможно, за счёт снижения стоимости тура.
По словам представителя туроператора, на женщине после возвращения из комфортабельного отеля буквально «не было живого места» от укусов.
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Гостью переселили в другую комнату за два дня до вылета, 29 мая. Сотрудники администрации отеля пообещали обработать её вещи от насекомых, но никакой компенсации не предложили. Между тем, по словам юриста Марии Чапиковской, туристка вправе предъявить претензии как туроператору, который несёт ответственность за качество предоставляемых услуг, так и администрации отеля. Как правило, такие ситуации улаживаются в индивидуальном порядке, возможно, за счёт снижения стоимости тура.
По словам представителя туроператора, на женщине после возвращения из комфортабельного отеля буквально «не было живого места» от укусов.
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Александр Бойцов