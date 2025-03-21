В лесах Московской области пробудились насекомые-каннибалы

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В подмосковных лесах проснулись клопы-солдатики. Активизация этих насекомых – одна из примет фенологической весны, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Клоп-солдатик – полифаг, он практически всеяден. Питается пыльцой, семенами, ягодами, плодами и соком растений, а также червями, членистоногими, улитками и личинками вредителей.
Эти насекомые – одни из немногих, которым свойственен каннибализм. Съесть собрата для них – вполне естественное дело, заключили в подмосковном Комлесхозе.
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«Эти клопы очень похожи на жуков-пожарников. Их можно заменить в кустах, траве и на стволах деревьев со второй половины марта до октября. Отличительная черта клопов-солдатиков – ярко-красная окраска и чёрный орнамент, напоминающий униформу. Глаза у них красного цвета, впереди имеет хоботок, с помощью которого они питаются и охотятся. Для человека укусы клопы-солдатики не опасны», – рассказали в ведомстве.Насекомые на всех стадиях развития характеризуются неприятным запахом, и даже их естественные враги – многие птицы, пауки, летучие мыши и богомолы – отказываются употреблять их в пищу.
Клоп-солдатик – полифаг, он практически всеяден. Питается пыльцой, семенами, ягодами, плодами и соком растений, а также червями, членистоногими, улитками и личинками вредителей.
Эти насекомые – одни из немногих, которым свойственен каннибализм. Съесть собрата для них – вполне естественное дело, заключили в подмосковном Комлесхозе.
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Лора Луганская