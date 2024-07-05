Дело в отношении генерала Цокова прекращено после его гибели на СВО

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Военные следователи прекратили уголовное дело о мошенничестве в отношении в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова по нереабилитирующим обстоятельствам, а именно в связи с его гибелью в ходе специальной военной операции.
Основным фигурантом является бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, дело которого выделено в отдельное производство, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Как считают следователи, бывший командующий армией в составе организованной группы вместе с Цоковым и предпринимателем Моисеевым причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области.
Генерал-лейтенант Цоков погиб в зоне спецоперации летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя России. Попов и Моисеев находятся в следственном изоляторе.
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Александр Бойцов