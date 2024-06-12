Адвокат назвал условие прекращения дела генерала Попова

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Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что УК РФ позволяет прекратить дело против лица, получившего государственную награду, поэтому преследование бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова может быть прекращено. Об этом информирует РИА Новости.
По словам адвоката, часть 1 статьи 28.2 Уголовно-процессуального кодекса РФ позволяет приостановить предварительное расследование против фигуранта при имеющемся ходатайстве командования воинской части. Данный раздел УК РФ также способствует прекращению уголовного дела.
Аграновский отметил, что статья о мошенничестве, вменяемая задержанному, не препятствует его отправке в зону СВО.
Напомним, экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения. Согласно информации следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопрокат
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Аграновский отметил, что статья о мошенничестве, вменяемая задержанному, не препятствует его отправке в зону СВО.
Напомним, экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения. Согласно информации следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопрокат
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Екатерина Коршунова