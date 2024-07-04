Защита генерала Попова подала заявление о госизмене из-за розыска на Украине

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Защита генерала Попова обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении неизвестных лиц.
Адвокат Сергея Буйновского сообщил, что СБУ объявила генерала Попова в международный розыск. Причиной этого стало обвинение в «ведении агрессивных военных действий» (часть 2 статьи 28 и часть 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины), которое было выдвинуто Харьковской областной прокуратурой.
По версии следствия, в 2023 году генерал был причастен к хищению более 1,7 тыс. тонн металлопроката, закупленного для оборудования инженерных оборонительных сооружений на фронте.
В суде Попов заявил, что занимался в зоне СВО не хищениями, а построением обороны, которая стала «переломом всей войны».
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«Мы обратились в Следственный комитет с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту государственной измены. Причиной нашего обращения стало возбуждение уголовного дела в отношении генерала и его розыск на Украине. Мы предполагаем, что секретные документы могли быть опубликованы в открытом доступе. Возможно, это связано со шпионажем», — сообщил адвокат.
По версии следствия, в 2023 году генерал был причастен к хищению более 1,7 тыс. тонн металлопроката, закупленного для оборудования инженерных оборонительных сооружений на фронте.
В суде Попов заявил, что занимался в зоне СВО не хищениями, а построением обороны, которая стала «переломом всей войны».
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Мира Полтева