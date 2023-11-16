Демограф Ракша назвал большое число разводов плюсом для демографии

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Демограф Алексей Ракша допустил, что разводы не всегда плохо сказываются на демографии, а даже наоборот, имеют позитивное влияние.
По его словам, люди, оставаясь в прежних браках, которые находятся на грани развода, на вряд ли вновь заведут детей, в то время как при расставании с бывшим партнёром и построении новых отношений рождение ребёнка нередкий случай.
Он добавил, что 55-57% всех браков всё равно распадается рано или поздно.
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«Считаю, что высокая разводимость — это скорее даже плюс, чем минус. Как правило, когда люди разводятся, у них уже вряд ли когда-либо будут общие дети. И если эта процедура затруднена, то в существующих официальных браках рождения детей, скорее всего, можно уже не ожидать. А после развода очень часто люди пытаются закрепить новые отношения ребёнком. Поэтому это вопрос спорный», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Ракша.
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Мелисса Тимофеева