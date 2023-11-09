«Нет времени»: что сказали в Госдуме об идее Матвиенко отменить НДФЛ

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетных семей от налога на доходы физических лиц. Редакция «Радио 1» расскажет, поможет ли это решить проблему семей, которые воспитывают трех и более детей, будет ли принята инициатива, и как на предложение отреагировали в Госдуме.
Что сказала Матвиенко о многодетных и НДФЛ
Спикер Совфеда озвучила предложение об облегчении налоговой нагрузки на российские многодетные семьи в ходе парламентских слушаний 9 октября. Матвиенко заявила, что освобождение многодетных семей от налогов станет мерой поддержки, которая позволит изменить демографическую ситуацию в стране в лучшую сторону.
По мнению спикера Совфеда, государству также нужно подумать о мерах поддержки дедушек и бабушек, которые занимаются воспитанием внуков.
Какой НДФЛ в России
На сегодняшний день налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в России варьируется от 9% до 35% в зависимости от видов и размеров дохода. Также существует специальная ставка в размере 30%, она предусмотрена для тех, кто получает доход не от трудовой деятельности.
35% от суммы доходов россияне оплачивают за большие призы или выигрыши. Аналогичным размером налога облагаются доходы по банковским вкладам.
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Сколько в РФ многодетных семей
В 2023 году число многодетных семей не превышает 2,3 млн. Об этом свидетельствуют данные правительства РФ. Согласно законодательству, многодетными семьями в России считаются те, у кого на воспитании более трех несовершеннолетних, однако каждый регион вправе определять многодетность по индивидуальным критериям.
В Госдуме оценили предложение Матвиенко освободить многодетные семьи от НДФЛ
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко об отмене НДФЛ для многодетных семей в беседе с изданием RT. Депутат подчеркнула, что инициативы, касающиеся поддержки многодетных семей или пожилых граждан, заслуживают внимание. Бессараб пояснила, что любые предложения должны быть оценены с точки зрения того, во сколько они могут обойтись бюджету. Она добавила, что утверждение инициатив происходит после принятия дополнительных законов.
На сегодняшний день уже рассматриваются поправки, касающиеся федерального бюджета и бюджета социального фонда, отметила депутат.
«К сожалению, сегодня мы уже рассматриваем поправки ко второму чтению. То есть если сегодня дополнительного что-то вносить, уже просто не хватит времени», — пояснила Бессараб.
Освобождение многодетных семей от НДФЛ ничего не изменит
Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко прокомментировал предложение спикера Совфеда и заявил, что освобождение о уплаты налогов многодетных семей не избавит Россию от демографической проблемы.
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Ткаченко пояснил, что в первую очередь нужно определить на федеральном уровне какая семья считается многодетной. Он привел в пример Москву и Подмосковье и указал на различия в подходе к определению многодетности.
«Например, в Москве, если старшему ребенку исполнилось 18, то семья все еще считается многодетной. А в Подмосковье после достижения совершеннолетия старшим ребенком, семья теряет этот статус», — пояснил Ткаченко.
Эксперт также указал на то, что об отмене НДФЛ не может быть речи до тех пор, пока статус многодетной семьи не будет установлен для всех регионов. По его мнению, исправить демографическую ситуацию поможет пересмотр налоговой системы страны в целом. О том, какие меры предложил Ткаченко и почему он выступил за то, чтобы в России не начисляли социальных пособий, читайте в материале «Радио 1».
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