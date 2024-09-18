День архангела Михаила — 19 сентября: О чем молиться главнокомандующему святого воинства

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19 сентября православные христиане отмечают День архангела Михаила, известный в народе, как Михайлов день. Этот праздник посвящен верховному архангелу Архистратигу или главнокомандующему, который служит защитником и покровителем человечества. О традициях Михайлова дня, истории и дате праздника читайте в материале «Радио 1».
Имя почитаемого 19 сентября архангела Михаила переводится как «Кто как Бог». Верховный архангел Михаил считается предводителем святого воинства ангелов и архангелов в борьбе со злом, а также защитником рода человеческого. Именно Михаил в небесной битве низверг в ад антихриста и его падших ангелов. По приданию, архангел Михаил показался израильтянам в виде огненного столпа, когда те бежали из Египта. Кроме этого Архистратиг спас святых пророков Мисаила, Ананию и Азарию, которых бросили в огонь за отказ поклоняться идолам.
Архангел Михаил явился перед ним, ударил жезлом по скале и весь поток устремился в образовавшуюся расселину. Храм и верующие остались невредимы.
Место, куда ударил архангел, назвали Хонех, что переводится как дыра. Так событие вошло в историю христианства как Чудо архангела Михаила в Хонех. Этому событию также посвящены иконы.
Фото: istockphoto/ Marcobarone
День не подходит для переездов и связанных с ним хлопотами. Нельзя сквернословить, повышать голос и держать в голове дурные мысли.
Фото: istockphoto/ Svetlana Moon
В молитвах принято обращаться к Архистратигу Михаилу и Господу, как к единому лицу. Молитв архангелу существует множество, но в основном считается правильным начинать с обращения: «Господи великий Архангеле Михаиле, защити меня от врагов видимых и невидимых», после в молитве можно выражать саму просьбу.
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Чудо Архистратига Михаила в ХонехПервый праздник Архистратига Божия Михаила отмечается в ночь на 19 сентября, когда архангел совершил Чудо в Хонех. Согласно писанию, в IV веке язычники решили уничтожить посвященный архангелу храм в горах с целебным источником у города Иераполя. Безбожники соединили две горные реки и направили поток в ущелье, где стоял храм. Спасение вымолил пономарь храма Архип.
Архангел Михаил явился перед ним, ударил жезлом по скале и весь поток устремился в образовавшуюся расселину. Храм и верующие остались невредимы.
Место, куда ударил архангел, назвали Хонех, что переводится как дыра. Так событие вошло в историю христианства как Чудо архангела Михаила в Хонех. Этому событию также посвящены иконы.
Фото: istockphoto/ Marcobarone
Традиции Михайлова дня 19 сентябряНа Руси Михайлов день считался окончанием сбора урожая, а через неделю начинался Филипповский пост. День принято начинать с посещения храмов. Архангелу Михаилу можно молиться о защите и помощи. 19 сентября старались накрывать богатый праздничный стол.
Что можно делать в Михайлов день православнымСтоит помогать нуждающимся и защищать слабых, проявлять милосердие и доброту. Свадьбы в этот день считались крайне удачными. Застолья на Михайлов день на Руси еще назвали осенние братчины – мужчины и женщины организовывали праздничный стол вместе. Считалось, чем богаче стол — тем лучше сложится предстоящий год. После выходили на улицу, где проводили гуляния, хороводы и пели песни. Молодые парни присматривали себе невест, а девушки — женихов.
Запреты на Михайлов деньНельзя заниматься тяжелым физическим трудом – это может привлечь негативные последствия. Не нужно ссориться, не конфликтовать и избегать любых споров. Предки старались не пользоваться оружием – нельзя было рубить дрова топором.
День не подходит для переездов и связанных с ним хлопотами. Нельзя сквернословить, повышать голос и держать в голове дурные мысли.
Фото: istockphoto/ Svetlana Moon
Кому помогает архангел Михаил и как к нему обращатьсяАрхангел Михаил считается защитником всех верующих. Он помогает в борьбе со злом, защищает от врагов и недугов. Но прежде всего небесный воитель — покровитель военных, моряков и людей опасных профессий. Также считается, что молитва архангелу способна помочь в исцелении от ран и болезней. Еще одна важная миссия архангела — бороться за душу каждого, защищая от греховных помыслов и устремлений.
В молитвах принято обращаться к Архистратигу Михаилу и Господу, как к единому лицу. Молитв архангелу существует множество, но в основном считается правильным начинать с обращения: «Господи великий Архангеле Михаиле, защити меня от врагов видимых и невидимых», после в молитве можно выражать саму просьбу.
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Лия Мурадьян