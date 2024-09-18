Маск назвал одно условие, при котором человечество выживет

В среду, 18 сентября 2024 года, православные отмечают день памяти пророка Захарии и праведной Елизаветы — родителей Иоанна Предтечи. В народе существуют особенные для этого дня молитвы, правила поведения, православные знают, что можно и нельзя делать 18 сентября.