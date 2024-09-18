Маск назвал одно условие, при котором человечество выживет

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что человечество может исчезнуть, если не освоит межзвёздные перелёты.
По его словам, угрозы для Земли, такие как расширение Солнца и возможное столкновение с астероидом, делают освоение космоса необходимостью для долгосрочного выживания. Об этом сообщает RT.
Ранее Маск также заявил, что первые беспилотные полёты корабля Starship на Марс планируются через два года, а через десять лет импланты Neuralink будут у миллионов людей.
Напомним, в Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного изотопа цезия-137. Об этом сообщает газета Barents Observer, ссылаясь на Норвежское управление радиационной и ядерной безопасности (DSA). Отмечается, что фильтры со станций радиационного наблюдения Викшёфьель и Сванховд раз в неделю анализируются в отделении аварийной готовности.
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«Рано или поздно Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и уничтожит всю жизнь. Стать космической цивилизацией или умереть — вот два единственных варианта», — написал Маск в соцсети X.
Ранее Маск также заявил, что первые беспилотные полёты корабля Starship на Марс планируются через два года, а через десять лет импланты Neuralink будут у миллионов людей.
Напомним, в Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного изотопа цезия-137. Об этом сообщает газета Barents Observer, ссылаясь на Норвежское управление радиационной и ядерной безопасности (DSA). Отмечается, что фильтры со станций радиационного наблюдения Викшёфьель и Сванховд раз в неделю анализируются в отделении аварийной готовности.
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Елена Перлова