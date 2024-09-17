В Татарстане нашли погребения старше египетских пирамид

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В Татарстане завершились раскопки «Новобиксинтеевского могильника», созданного между 4500 и 4000 годами до н.э. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского комитета по охране объектов культурного наследия.
За время проведения раскопок были выявлены девять погребений первобытных людей каменного века. Там специалисты обнаружили наконечники стрел, украшения из зубов оленя, бобра, глоточных зубов рыб, резцы сурка, шлифованные пластины из клыков кабана, а также округлые подвески из приуральского серпентинита.
Исследователи утверждают, что захоронение принадлежало первобытным людям, которые ещё не владели обработкой камня. Оно более чем на полторы тысячи лет древнее египетских пирамид.
Также археологи обнаружили заполненные подношениями ямы, два более поздних захоронения эпохи Средневековья и остатки кирпичной смолокурни XIX века.
Теперь учёные приступят к проведению радиоуглеродного анализа находок с целью определения их точного возраста, а также антропологического и геномного анализов.
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Исследователи утверждают, что захоронение принадлежало первобытным людям, которые ещё не владели обработкой камня. Оно более чем на полторы тысячи лет древнее египетских пирамид.
Также археологи обнаружили заполненные подношениями ямы, два более поздних захоронения эпохи Средневековья и остатки кирпичной смолокурни XIX века.
Теперь учёные приступят к проведению радиоуглеродного анализа находок с целью определения их точного возраста, а также антропологического и геномного анализов.
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Анастасия Чинкова