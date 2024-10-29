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День иконы Божией Матери «Избавительница»: в чем помогает, молитва и история праздника

29 октября 2024, 18:00
Фото: iStock/Sergei Dolgov

Фото: iStock/Sergei Dolgov

Каждый год 30 октября православная церковь отмечает праздник одного из чудотворных образов Богородицы — иконы Божией Матери «Избавительница». «Радио 1» расскажет об истории этой святыни.

Когда День иконы Божией Матери «Избавительница»


День иконы Божией Матери «Избавительница» отмечается 30 октября (по старому стилю — 17 октября).



Образ известен множеством чудес, которые происходили благодаря молитвам перед ним.

История Дня иконы Божией Матери «Избавительница»


На протяжении долгого времени икона Божией Матери «Избавительница» находилась в Пантелеимоновом монастыре на горе Афон в Греции. В 1841 году жители греческого города Спарта обратились к ней с молитвой о помощи в борьбе с нашествием саранчи. После молитвы насекомые исчезли.

В 1889 году икону доставили в Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь на Кавказе. В том же году в честь иконы установили праздник.

Император Александр III взял эту икону с собой во время путешествия с юга, и тогда произошло ещё одно чудо. Несмотря на катастрофу на железной дороге, император и его семья выжили. Празднование в честь иконы назначено на день чудесного спасения императорской семьи.

Кто такая «Избавительница от бед»


Божия Матерь «Избавительница от бед» — это один из наиболее почитаемых образов, олицетворяющий милосердие и защиту. Образ призван утешать людей в бедствиях и давать надежду на лучшее.

На иконе изображена Пресвятая Богородица, которая держит в руке Богомладенца, благословляющего десницей.

Икона Божией Матери «Избавительница»


Фото: iStock/Aleksandr Grechanyuk

В чем помогает икона Божией Матери «Избавительница»


Перед иконой Божией Матери «Избавительница» можно молиться о здоровье, разрешении трудных ситуаций, избавлении от зависимостей, спасении от опасностей и исцелении от душевных болезней.

Икона известна своей силой и неоднократно помогала людям справиться с голодом, бедствиями и стихиями.

Известно множество случаев исцеления от тяжёлых недугов и помощи страждущим, которые обращались к ней с искренней верой.

Молитвы перед иконой Божией Матери «Избавительница»


О Мати Божия, помоще наша и защито, присно буди нам избавительница, на Тя бо уповаем и всегда вседушно Тя призываем, умилосердися и помози, пожалей и избави, приклони ухо Твое и наша скорбныя и слезныя молитвы приими, и якоже хощеши успокой и обрадуй нас, любящих Твоего возлюбленнаго Сына, Ему же слава, честь и поклонение, со Отцем и Святым Духом, во веки веков. Аминь.

Яко пресветлая звезда, просия божественными чудесы святой образ Твой, Избавительнице, лучами благодати и милосердия Твоего озарив в нощи скорбей сущих. Подаждь убо и нам, всеблагая Дево, избавление от бед, исцеление недугов душевных и телесных, спасение и велию милость.

Ко иконе Твоей, Пресвятая Госпоже, бедствовавший с верою притекше, заступлением Твоим избавишася от злых, но, яко Мати Христа Бога, и нас свободи от лютых обстояний, временных и вечных, да зовем Ти: радуйся, Избавительнице наша от всех бед.

Где находится образ Божией Матери «Избавительницы»


Икона Божией Матери «Избавительница» находится в соборе Новоафонского Симоно-Кананитского мужского монастыря. Этот монастырь считается духовным центром Кавказа.

В 1992 году пожилая монахиня Гавриила передала похожую на оригинал старинную икону небольшого размера (12 на 15 сантиметров) в Почаевскую лавру, где она хранится до сих пор.

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Чаплин: Возможность забрать пенсионные накопления может вызвать мошенничества
29 октября 2024, 18:07

Фото: iStock/gl0ck

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил о том, что на фоне возможности забрать пенсионные накопления могут начать действовать различные мошенники.
Он рекомендовал никому не рассказывать о своих возможности забрать разом до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений.

«Тема получения накоплений имеет большое значение как для самих граждан, так и для государственной пенсионной системы. Индексация предельной суммы для единовременной выплаты отражает инфляционные процессы и рост прожиточного минимума, что делает изъятие накоплений более доступным. Это позволяет не только улучшить благосостояние пенсионеров, но и стимулировать экономическую активность. Но лучше никому не рассказывать о том, что есть возможность получения такой крупной суммы денег», — пояснил в беседе с RT Чаплин.

А председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что возможность единовременно забрать большую сумму денег в качестве пенсионных накоплений крайне выгодна для самих граждан.

«Механизм этот хороший, раньше он был привязан к теоретически заработанной пенсии, это создавало много сложностей, много неразберихи, но потом его отвязали от страховой пенсии при определении ежемесячной единоразовой выплаты и привязали к прожиточному минимуму. Соответственно количество получателей разовых выплат увеличивались, это удобно», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Ранее сообщалось, что в России собираются освободить старших по дому от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

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В 1,6 тыс. подмосковных домах с начала года устранили перебои с электричеством
29 октября 2024, 17:40

Фото: iStock / howtogoto

Управляющие компании Подмосковья с начала года устранили перебои в подаче электроэнергии более чем в 1,6 тыс. многоквартирных домах региона. Работы велись под код контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Причины перебоев с электричеством разные: неисправность электросетей, резкое увеличение потребления, износ оборудования или аварийная ситуация. Согласно жилищному законодательству, отключение электроэнергии не должно превышать двух часов, если есть два независимых источника питания. Если резервного источника нет, допускается отсутствие электроснабжения до суток», – пояснили в ведомстве.
В министерстве напомнили, что при проблемах с подачей электроэнергии нужно обратиться в свою управляющую организацию.

Жители Подмосковья могут оставить заявку, позвонив по номеру 122*4. Трубку снимет робот Женя. В экстренных ситуациях он перенаправит звонок на оператора. А слова «авария» и «тепло» автоматически отправят информацию в диспетчерскую службу.

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#московская область
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Россияне назвали самую высокооплачиваемую среди рабочих профессию
«Авито Работа»: Высокооплачиваемой среди рабочих считается работа дальнобойщика
29 октября 2024, 17:35

Фото: iStock/Urupong

По данным сервиса «Авито Работа», среди рабочих и линейных специалистов самыми высокооплачиваемыми по итогам III квартала этого года стали дальнобойщики.
«Что касается самых высокооплачиваемых профессий среди рабочих и линейных специалистов, лидерами традиционно остаются водители-дальнобойщики. В III квартале средние зарплатные предложения для новых сотрудников на этой позиции достигли 159 095 рублей, что на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года», — приводит RT комментарий экспертов.

Также в топе профессий по данному рейтингу оказались промышленные альпинисты и бурильщики.

До этого на торжественном открытии Северо-Западного обхода города Кемерово по новому участку дороги проехало более 150 грузовых автомобилей.

«Пока мы здесь 10 минут находимся, сотни полторы фур прошло. Этот обход для того, чтобы из областной столицы для всех кузбассовцев вывезти транзитный транспорт, а это 17 тыс. единиц в сутки, которые проходят по центральной части города, 44 перекрестка, 22 из них регулируемых. Это нагрузка на экологию, дорожную сеть областного центра, это постоянное негодование жителей и ухудшение комфортных условий проживания для всех кемеровчан», — приводит «Сiбдепо» слова губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

Ранее сообщалось, что расширение Ярославского шоссе в городском округе Пушкино Московской области завершат в 2028 году. Это улучшит транспортную доступность для 1,5 млн автомобилистов.

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#профессии
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В Московской области открылся шестой модульный ФАП
29 октября 2024, 17:30

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В деревне Дубранивка городского округа Шаховская открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный с использованием модульных технологий, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Жители населённого пункта теперь смогут получать консультации фельдшера, проходить начальный этап диспансеризации, делать прививки и приобретать льготные лекарства.

В деревне уже на протяжении пятнадцати лет работает только один фельдшер — Раиса Лобачёва. Благодаря новому ФАПу она сможет принимать пациентов в более комфортных условиях в современном здании.

«Мы продолжаем масштабную работу по развитию первичной медицинской помощи в сельской местности. Новый ФАП в деревне Дубранивка обслуживает почти 800 жителей деревни. Это уже шестой ФАП в Подмосковье, построенный по модульной технологии строительства. На этой неделе планируем открыть еще 2 таких фельдшерско-акушерских пункта», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Новый фельдшерско-акушерский пункт находится в городском округе Шаховская. Записаться на приём можно по телефону 122 или через региональный портал государственных услуг «Здоровье».


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#подмосковные стройки
#минздрав мо
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В Химках приступили к капитальному ремонту Дворца культуры «Родина»
29 октября 2024, 17:29

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Капитальный ремонт здания Дворца культуры «Родина» начался на Ленинском проспекте в подмосковных Химках, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проводятся в рамках государственной программы и финансируются из бюджета.

«Рабочие подрядной организации приступили к работам по демонтажу внутренних конструкций в здании Дворца культуры», — говорится в сообщении.
Общая площадь здания составляет 4 532,1 квадратных метра. Во время ремонта фасад здания приобретёт новый облик, а все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы, потолки, окна и двери будут заменены.

Внутренняя отделка помещений, кровельные работы, устройство входной группы и благоустройство прилегающей территории также будут проведены. Кроме того, планируется заменить мебель.

Строители планируют завершить все работы и передать здание творческим коллективам до конца 2025 года.

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#капитальный ремонт
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Воспитательница частного детского сада проволокла детей по асфальту
29 октября 2024, 17:27

Фото: iStock/ AntonioGuillem

В одном из частных детских садов Подмосковья воспитательница грубо обращалась с детьми. Местные жители пожаловались на жестокое обращение.
В городском округе Солнечногорск местные жители смогли запечатлеть на камеру, как воспитатель частного детского сада ведёт детей с уличной прогулки. Женщина грубо схватила детей и волокла по асфальту. Она не обращала внимания на то, что малыши плачут — детские визги и привлекли свидетелей.

Жители округа утверждают, что сотрудники этого детсада уже не в первый раз показывают свою некомпетентность. Горожане надеются на вмешательство со стороны правоохранительных органов, сообщает Телеграм-канал SHOT.

Цены на абонементы в детском саду, в котором работает «грубая» воспитательница, начинаются от 19 тысяч рублей на неполный день, а на полный от 22 тысяч.

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Преждевременная смерть: Токсиколог раскритиковал заявление ученых о вреде газовой плиты
Врач Лодягин: при работе с газовой плитой необходима вентиляция
29 октября 2024, 17:22

Фото: iStock/FotoCuisinette

Ежегодно газовые плиты в европейских домах (страны Евросоюза и Великобритания) преждевременно уносят жизни около 40 тысяч граждан.
Испанские учёные пришли к выводу, что пора избавляться от газовых плит, потому что во время приготовления еды на газу выделяются вредные твёрдые частицы, которые вызывают появление респираторных заболеваний и способствуют возникновению астмы.

Руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин в беседе с «Радио 1» опроверг новость об опасности газовой плиты.
«Я нигде не встречал (ни в научной литературе, ни на практике) о том, что при сгорании природного газа образовываются какие-то вредные частицы. Безусловно, во время горения происходит уменьшение концентрации кислорода, но единственное, на что следует ориентироваться — необходимая вентиляция. А чтобы какие-то вредные частицы... — это ерунда. При горении природного газа образуются только лишь углекислый газ и вода», — объяснил токсиколог.

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«Марафон онлайн-экскурсий» по паркам Подмосковья номинирован на премию
29 октября 2024, 17:20

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Проект «Марафон онлайн-экскурсий» по паркам Московской области был номинирован на премию «Лучший просветительский проект» пятой международной премии «Культура онлайн». Награда считается одной из самых престижных в сфере цифрового искусства в России, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экспертный совет, возглавляемый народным артистом СССР и России Юрием Башметом, оценивал заявки с точки зрения охвата аудитории, удобства использования, инноваций, культурной ценности и масштабируемости проекта.
Лучшие проекты 2024 года будут объявлены на торжественной церемонии 15 ноября в онлайн-формате на официальном сайте премии.

Проект направлен на повышение культурного просвещения и на развитие внутреннего туризма. В рамках проекта рассматриваются различные парки.

В 2024 году проект был продолжен серией видеоматериалов «История подмосковных парков», где представители дирекций парков и исторических сообществ городских округов Московской области делятся архивными материалами и рассказывают об истории своих парков.

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#экскурсии
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Онлайн-консультации по соцзащите уже получили более 15 тыс. жителей Подмосковья
29 октября 2024, 17:06

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В МФЦ Московской области теперь консультируют по вопросам социальной поддержки, оформлению выплат, льгот и других услуг соцзащиты и опеки по видеосвязи. Такой услугой уде воспользовались более 15 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
«Пилотный проект охватил около 30 городских округов. Дистанционное консультирование позволит улучшить доступность услуг для пожилых людей и инвалидов, живущих в удалённых районах или имеющих проблемы с мобильностью. Онлайн-консультации получили уже более 15 тыс. жителей», – уточнили в ведомстве.
Специалисты соцзащиты консультируют по телефону или в режиме видеоконференции по графику работы МФЦ – с 8.00 до 20.00.

Получить консультацию можно по телефону горячей линии 122, добавочный 6. Нужно попросить переключить на специалиста управления.

Также планируется запустить сервис для получения онлайн-консультаций на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

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