День иконы Божией Матери «Избавительница»: в чем помогает, молитва и история праздника

Управляющие компании Подмосковья с начала года устранили перебои в подаче электроэнергии более чем в 1,6 тыс. многоквартирных домах региона. Работы велись под код контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.