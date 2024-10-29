День иконы Божией Матери «Избавительница»: в чем помогает, молитва и история праздника

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Каждый год 30 октября православная церковь отмечает праздник одного из чудотворных образов Богородицы — иконы Божией Матери «Избавительница». «Радио 1» расскажет об истории этой святыни.
Когда День иконы Божией Матери «Избавительница»
День иконы Божией Матери «Избавительница» отмечается 30 октября (по старому стилю — 17 октября).
Образ известен множеством чудес, которые происходили благодаря молитвам перед ним.
История Дня иконы Божией Матери «Избавительница»
На протяжении долгого времени икона Божией Матери «Избавительница» находилась в Пантелеимоновом монастыре на горе Афон в Греции. В 1841 году жители греческого города Спарта обратились к ней с молитвой о помощи в борьбе с нашествием саранчи. После молитвы насекомые исчезли.
В 1889 году икону доставили в Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь на Кавказе. В том же году в честь иконы установили праздник.
Император Александр III взял эту икону с собой во время путешествия с юга, и тогда произошло ещё одно чудо. Несмотря на катастрофу на железной дороге, император и его семья выжили. Празднование в честь иконы назначено на день чудесного спасения императорской семьи.
Кто такая «Избавительница от бед»
Божия Матерь «Избавительница от бед» — это один из наиболее почитаемых образов, олицетворяющий милосердие и защиту. Образ призван утешать людей в бедствиях и давать надежду на лучшее.
На иконе изображена Пресвятая Богородица, которая держит в руке Богомладенца, благословляющего десницей.
Икона Божией Матери «Избавительница»
Фото: iStock/Aleksandr Grechanyuk
В чем помогает икона Божией Матери «Избавительница»
Перед иконой Божией Матери «Избавительница» можно молиться о здоровье, разрешении трудных ситуаций, избавлении от зависимостей, спасении от опасностей и исцелении от душевных болезней.
Икона известна своей силой и неоднократно помогала людям справиться с голодом, бедствиями и стихиями.
Известно множество случаев исцеления от тяжёлых недугов и помощи страждущим, которые обращались к ней с искренней верой.
Молитвы перед иконой Божией Матери «Избавительница»
О Мати Божия, помоще наша и защито, присно буди нам избавительница, на Тя бо уповаем и всегда вседушно Тя призываем, умилосердися и помози, пожалей и избави, приклони ухо Твое и наша скорбныя и слезныя молитвы приими, и якоже хощеши успокой и обрадуй нас, любящих Твоего возлюбленнаго Сына, Ему же слава, честь и поклонение, со Отцем и Святым Духом, во веки веков. Аминь.
Яко пресветлая звезда, просия божественными чудесы святой образ Твой, Избавительнице, лучами благодати и милосердия Твоего озарив в нощи скорбей сущих. Подаждь убо и нам, всеблагая Дево, избавление от бед, исцеление недугов душевных и телесных, спасение и велию милость.
Ко иконе Твоей, Пресвятая Госпоже, бедствовавший с верою притекше, заступлением Твоим избавишася от злых, но, яко Мати Христа Бога, и нас свободи от лютых обстояний, временных и вечных, да зовем Ти: радуйся, Избавительнице наша от всех бед.
Где находится образ Божией Матери «Избавительницы»
Икона Божией Матери «Избавительница» находится в соборе Новоафонского Симоно-Кананитского мужского монастыря. Этот монастырь считается духовным центром Кавказа.
В 1992 году пожилая монахиня Гавриила передала похожую на оригинал старинную икону небольшого размера (12 на 15 сантиметров) в Почаевскую лавру, где она хранится до сих пор.
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