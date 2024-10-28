В Реутове завершилось строительство часовни в честь святого князя Даниила Московского

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
На территории Центра инженерно-технического обеспечения войск национальной гвардии России в Реутове завершилось строительство часовни, посвящённой святому благоверному великому князю Даниилу Московскому, небесному покровителю инженерных войск России, сообщает пресс-служба администрации городского округа Реутов.
Чин освящения провёл епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, один из инициаторов строительства часовни.
В рамках события глава Реутова Филипп Науменко подарил храму центральную икону «Господь Вседержитель с Богородицей и святым благоверным князем Даниилом Московским».
Даниил Московский был младшим сыном Александра Невского и основателем Данилова монастыря. Он стал родоначальником московской ветви династии Рюриковичей. Его запомнили как мудрого и дальновидного политика, посвятившего свою жизнь объединению русских земель и превращению Москвы в могущественное государство.
После церемонии освящения часовни у памятника Герою Советского Союза генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Карбышеву была проведена панихида, во время которой почтили память этого героя и других воинов-инженеров, погибших при выполнении своего воинского и служебного долга.
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В рамках события глава Реутова Филипп Науменко подарил храму центральную икону «Господь Вседержитель с Богородицей и святым благоверным князем Даниилом Московским».
Даниил Московский был младшим сыном Александра Невского и основателем Данилова монастыря. Он стал родоначальником московской ветви династии Рюриковичей. Его запомнили как мудрого и дальновидного политика, посвятившего свою жизнь объединению русских земель и превращению Москвы в могущественное государство.
После церемонии освящения часовни у памятника Герою Советского Союза генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Карбышеву была проведена панихида, во время которой почтили память этого героя и других воинов-инженеров, погибших при выполнении своего воинского и служебного долга.
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Дайана Хусинова