Храмы, церкви и монастыри: топ-12 святых мест Подмосковья

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Московская область известна своими историческими и духовными достопримечательностями. Здесь расположено множество прекрасных храмов, церквей и монастырей, привлекающих путешественников и паломников со всех уголков России. «Радио 1» расскажет о самых красивых местах Подмосковья, которые стоит посетить.
Топ-3 храмов Подмосковья
Фото: istockphoto / Vladimir Kolesov
Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в ДубровицахПравославный храм, известный как церковь Знамения Пресвятой Богородицы, расположен в посёлке Дубровицы, в городском округе Подольск, Московская область.
Главный алтарь этого храма посвящён древней новгородской иконе «Знамение» Божией Матери.
Сооружение выделяется своей уникальной архитектурой в стиле голицынского барокко и имеет 12 лепестков в плане.
Храм строился с 1690 по 1699 годы, а освящение состоялось в 1704 году.
Храм Рождества Пресвятой БогородицыХрам Рождества Пресвятой Богородицы в Орехово-Зуево — это величественный кафедральный собор, который является духовным центром Орехово-Зуевского благочиния.
Его возвели в период с 1872 по 1890 год.
В храме расположены три главных престола — Рождества Пресвятой Богородицы, святителя Николая и великомученика Пантелеимона, а также престол в честь Всех святых, в земле Российской просиявших, установленный в 2006 году.
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в ТайнинскомХрам Благовещения Пресвятой Богородицы в Тайнинском — это православная церковь в городе Мытищи Московской области. Он был основан в XVII веке по приказу царя Алексея Михайловича и входит в состав Мытищинского благочиния Сергиево-Посадской епархии Русской православной церкви.
Храм расположен на высоком берегу реки Яуза. Деревянная церковь появилась здесь в 1628 году, а каменное здание построили в 1675–1677 годах в стиле русского узорочья.
За свою историю церковь пережила грабежи и разрушения, но была восстановлена и отреставрирована.
Топ-3 церквей Подмосковья
Фото: istockphoto / LARISA DUKA
Церковь Спаса Преображения в селе ОстровЦерковь Спаса Преображения в селе Остров — это удивительный образец русской шатровой архитектуры конца XVI века.
Храм был возведён ближним боярином Борисом Годуновым и считается памятником федерального значения.
Строительство завершилось в начале XVII века. Сегодня церковь действует и является выдающимся архитектурным объектом.
Церковь Рождества Богородицы в ПодмокловеЦерковь Рождества Богородицы в Подмоклово — это величественный православный храм, расположенный в живописной деревне Подмоклово Московской области.
Храм был основан в 1714 году и построен в изысканном стиле голицынского барокко. Его архитектура поражает воображение: он представляет собой ротонду с высоким куполом, окружённую шестнадцатью арками, украшенными изображениями апостолов и евангелистов.
В настоящее время церковь Рождества Богородицы в Подмоклово продолжает свою деятельность и является активным приходом Русской православной церкви.
Церковь Владимирской иконы Божией Матери в БыковоЦерковь Владимирской иконы Божией Матери в Быково — это великолепный образец русской готической архитектуры XVIII века, расположенный в живописном селе Быково, входящем в Раменский городской округ Московской области.
Этот храм был возведён в период с 1783 по 1788 год на территории усадьбы Быково-Марьино, принадлежавшей Михаилу Измайлову. Архитектором проекта считается Василий Баженов, хотя некоторые источники предполагают участие Матвея Казакова в строительстве.
Церковь состоит из двух этажей и имеет два алтаря. Её внешний и внутренний облик выполнен из белого камня.
Топ-3 монастырей Московской области
Фото: istockphoto / VvoeVale
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырьВоскресенский Ново-Иерусалимский монастырь — это ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный в городе Истра Московской области. Он был основан в 1656 году патриархом Никоном, стремившимся воссоздать комплекс святых мест Земли Израильской под Москвой.
Архитектура монастыря состоит из Воскресенского собора, подземной церкви Константина и Елены, церкви Рождества Христова, крепостной стены и некрополя.
За свою историю монастырь пережил различные события, включая ссылку Никона, закрытие после Октябрьской революции и превращение в музей.
В настоящее время монастырь продолжает действовать и является объектом культурного наследия федерального значения.
Вознесенская Давидова пустыньВознесенская Давидова пустынь — это мужской монастырь, расположенный в селе Новый Быт Чеховского района Московской области. Он находится на берегу реки Лопасни и был основан в 1515 году преподобным Давидом.
В 1992 году жители посёлка Новый Быт создали православную общину, которой передали собор во имя Всемилостивого Спаса. В 1995 году была совершена первая литургия, а в 1997 году были обретены мощи преподобного Давида.
Сегодня Вознесенская Давидова пустынь активно развивается и привлекает множество паломников и туристов. На территории монастыря расположены храмы, часовни и другие постройки, а также музей и библиотека.
Свято-Троицкая Сергиева ЛавраСвято-Троицкая Сергиева Лавра — это мужской монастырь, расположенный в городе Сергиев Посад, Московская область. Он был основан в 1337 году преподобным Сергием Радонежским и стал одним из самых почитаемых монастырей в России.
В монастыре хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского и другие святые реликвии. На его территории находятся храмы, колокольня, трапезные палаты, монашеские кельи и другие сооружения.
Лавра является действующим мужским монастырём Русской православной церкви и обладает статусом Патриаршего подворья.
Святые места, помогающие людям
Фото: istockphoto / gorodenkoff
Источник Святого Сергия РадонежскогоСреди преданных учеников и последователей преподобного Сергия был инок Роман, который впоследствии был причислен к лику святых и известен как Роман Киржачский.
Согласно благочестивому преданию, когда они направлялись во Владимирскую область, примерно в 20 километрах от Троицкого монастыря, инок Роман испытал жажду и попросил преподобного Сергия помолиться Богу о даровании воды. Увидев искреннюю веру своего ученика, игумен совершил молитву у подножия горы, после чего оттуда сразу же забил целебный источник.
Этот источник, известный среди народа как «Гремячий ключ», и сегодня продолжает дарить духовное и физическое исцеление всем, кто приходит сюда с верой, надеждой и благоговением.
Святой источник Саввы СторожевскогоСвятой источник Саввы Сторожевского находится неподалёку от Троице-Сергиевой Лавры.
Савва был последователем Сергия Радонежского и, подобно своему учителю, основал источник благодаря силе молитвы.
Позже над этим источником возвели купель с колодцем, где каждый желающий может исцелиться, окунувшись в воду со словами: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа».
Источник преподобного ДавидаВ селе Талеж Чеховского района Московской области расположен святой источник преподобного Давида, который был освящён в честь преподобного Давида Вознесенского, чудотворца из Серпухова.
Вода в источнике сохраняет свою постоянную температуру +4 градуса круглый год. Рядом с купальнями находится красивая беседка с золотой статуей архангела Гавриила на флюгере. За всем этим великолепием тщательно ухаживают: кустарники и газоны аккуратно подстрижены, а таблички вдоль дорожек напоминают посетителям о запрете ходить по газонам.
Считается, что вода в источнике обладает целебными свойствами.
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Дайана Хусинова