День Ионы и Фоки 5 октября: Почему ни в коем случае нельзя устраивать вечеринки и лениться

Фото: istockphoto/dimid_86
5 октября православные христиане отмечают память двух святых: мученика Фоки и пророка Ионы. В народном календаре этот день называется «День Ионы и Фоки». В прошлом в это время готовили блюда из редьки и поклонялись осине.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 5 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
Пророк Иона, родом из галилейского города Гафхефера, жил в VIII веке до н.э. и был одним из двенадцати малых пророков. Его история связана с непослушанием и чудесным возвращением к людям.
Когда Господь призвал Иону проповедовать покаяние жителям Ниневии, он отказался идти к врагам Израиля и сел на корабль в Иоппию. В пути начался сильный шторм, и моряки бросили жребий, чтобы выяснить причину бедствия. Иона признался в своем ослушании и предложил бросить его за борт, чтобы спасти остальных. Его проглотил кит, в его чреве Иона молился о прощении.
Чудесным образом кит выбросил его на берег. После этого Иона отправился в Ниневию и стал проповедовать язычникам. Жители города, услышав его слова, массово покаялись. За это Бог продлил существование Ниневии почти на двести лет.
Фока Синопский
Святой мученик Фока, родом из Синопа, который находится на территории современной Турции, жил в I веке. С юных лет он проявлял дар исцеления и изгнания злых духов. Будучи преданным православной вере, он привел многих людей к христианству и помог им найти свой путь.
В зрелом возрасте Фока назначили епископом Синопским. Когда слухи о его священнической деятельности дошли до императора Траяна, тот велел привести его к себе. Император пытался заставить Фоку отказаться от православия, угрожая ему пытками и казнью. Однако, осознав, что переубедить его невозможно, Траян приказал казнить святого. Фока был убит в 117 году, а в 404 году его мощи перенесли в Константинополь.
В это время завершалась уборка редьки, которую высоко ценили за ее доступность и целебные свойства. Редька помогала избежать голода и придавала силы. В трудные времена из нее готовили тюрю — густой суп с характерным вкусом.
Редька использовалась для лечения различных недугов. Сок, смешанный с медом, принимали при головной и желудочной боли. Настойкой редьки смазывали больные суставы и места ушибов, избавлялись от синяков. Она считалась незаменимой при простудах и кашле.
— Ходить на рыбалку;
— Сжигать старые веники и метлы;
— Лениться, спать допоздна;
— Устраивать семейные вечерки.
На Руси в этот день втыкали осиновые колья для защиты от нечисти или привязывали осиновые палки к столбам изгороди. Упавшая на голову еловая ветка или шишка считалась хорошей приметой и предвещала богатство.
Красная луна предвещает ветреную погоду. Если выпал снег — это может означать оттепель в конце января.
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День Ионы и Фоки — историяПророк Иону
Пророк Иона, родом из галилейского города Гафхефера, жил в VIII веке до н.э. и был одним из двенадцати малых пророков. Его история связана с непослушанием и чудесным возвращением к людям.
Когда Господь призвал Иону проповедовать покаяние жителям Ниневии, он отказался идти к врагам Израиля и сел на корабль в Иоппию. В пути начался сильный шторм, и моряки бросили жребий, чтобы выяснить причину бедствия. Иона признался в своем ослушании и предложил бросить его за борт, чтобы спасти остальных. Его проглотил кит, в его чреве Иона молился о прощении.
Чудесным образом кит выбросил его на берег. После этого Иона отправился в Ниневию и стал проповедовать язычникам. Жители города, услышав его слова, массово покаялись. За это Бог продлил существование Ниневии почти на двести лет.
Фото: istockphoto/ANDREYGUDKOV
Фока Синопский
Святой мученик Фока, родом из Синопа, который находится на территории современной Турции, жил в I веке. С юных лет он проявлял дар исцеления и изгнания злых духов. Будучи преданным православной вере, он привел многих людей к христианству и помог им найти свой путь.
В зрелом возрасте Фока назначили епископом Синопским. Когда слухи о его священнической деятельности дошли до императора Траяна, тот велел привести его к себе. Император пытался заставить Фоку отказаться от православия, угрожая ему пытками и казнью. Однако, осознав, что переубедить его невозможно, Траян приказал казнить святого. Фока был убит в 117 году, а в 404 году его мощи перенесли в Константинополь.
ТрадицииПраздник, почитаемый в народе, имеет несколько названий: День Иона и Фоки, Иона и Фока, День Ионы, День Фоки, Фока-ветроградарь, Листопадная и Фока-Листодёр. С этого момента наши предки считали, что начинается осень, которая длится до Рождества Христова.
В это время завершалась уборка редьки, которую высоко ценили за ее доступность и целебные свойства. Редька помогала избежать голода и придавала силы. В трудные времена из нее готовили тюрю — густой суп с характерным вкусом.
Редька использовалась для лечения различных недугов. Сок, смешанный с медом, принимали при головной и желудочной боли. Настойкой редьки смазывали больные суставы и места ушибов, избавлялись от синяков. Она считалась незаменимой при простудах и кашле.
Что нельзя делать 5 октября 2024— Нельзя есть рыбу и любые блюда, приготовленные из нее;
— Ходить на рыбалку;
— Сжигать старые веники и метлы;
— Лениться, спать допоздна;
— Устраивать семейные вечерки.
Что можно делать 5 октября 2024Как и в старину, в этот день можно поставить на стол редьку или приготовить блюдо с этим овощем. Помимо этого, можно уделить внимание приметам и обычаям, связанным с осиной. Считалось, что в этот день листья осины начинают колыхаться даже от легкого ветерка, словно дерево дрожит, принимая на себя беды человека и защищая его от злых сил.
На Руси в этот день втыкали осиновые колья для защиты от нечисти или привязывали осиновые палки к столбам изгороди. Упавшая на голову еловая ветка или шишка считалась хорошей приметой и предвещала богатство.
ПогодаСогласно приметам, если на березах еще сохранились листья, снег выпадет позже обычного. Если черемуха и клен сбросили все листья, зима не за горами.
Красная луна предвещает ветреную погоду. Если выпал снег — это может означать оттепель в конце января.
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Дарья Осипова