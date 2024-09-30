Арина Шиповница: почему 1 октября нельзя приглашать домой гостей и как не лишиться достатка

Фото: istock / Zbynek Pospisil
1 октября в народном календаре отмечается Аринин день, также известный как Арина Шиповница. Этот день связан с почитанием памяти святых великомучениц Арины и Софии.
В материале «Радио 1» расскажем о традициях праздника, что можно и нельзя делать 1 октября.
На Руси имя Ирина превратилось в Арина и получило приставку Шиповница в связи с традицией собирать с 1 октября шиповник. Его сушили и запасали на зиму, при этом верили, что полезные свойства плоды кустарника обретают лишь со дня Арины Шиповницы.
Фото: istock / Madeleine_Steinbach
1 октября можно заняться заготовкой целебных трав, ведь наши предки верили, что собранное в этот день сырьё будет обладать наибольшей силой. Кроме того, день Арины Шиповницы считался подходящим для заготовки дров.
В этот день стоит помогать нуждающимся и совершать добрые дела.
Важно провести время с семьёй и близкими. Можно отдохнуть на природе, наслаждаясь осенней красотой.
Не рекомендуется употреблять в пищу блюда из шиповника, если они были приготовлены человеком, который испытывает негативные эмоции. Считается, что это может передать эти эмоции тому, кто ест такое блюдо.
В этот день нельзя приглашать гостей к себе в дом, иначе всё закончится ссорой и серьёзным разладом в семье.
Нельзя проводить день в одиночестве, так как, согласно приметам, это может привлечь неудачи и плохое настроение.
Не рекомендуется начинать новые дела и проекты в этот день, так как они могут оказаться неудачными.
Нельзя жаловаться на жизнь и говорить о проблемах, так как, по поверьям, это может привлечь ещё больше неприятностей. Лучше сосредоточиться на позитиве и хорошем настроении.
Не рекомендуется выносить мусор из дома, так как это может привести к финансовым потерям.
Фото: istock / daizuoxin
Не стоит заниматься тяжёлой работой и домашними делами.
Если листья на березе пожелтели, но остаются на ветвях – будет тёплая зима.
Если на Аринин день идёт дождь, то осень будет дождливой.
Журавли полетели в теплые края – в конце октября ждите заморозки.
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Арина Шиповница — история и традицииВ этот день православная церковь вспоминает двух мучениц — Софию и Ирину, живших в Египте в третьем веке. Их подвергли истязаниям за исповедание христианства при императоре Аврелиане. После правитель Египта Клавдий велел их обезглавить. Мощи мучениц были перенесены спустя несколько веков Константином Великим в Константинополь.
На Руси имя Ирина превратилось в Арина и получило приставку Шиповница в связи с традицией собирать с 1 октября шиповник. Его сушили и запасали на зиму, при этом верили, что полезные свойства плоды кустарника обретают лишь со дня Арины Шиповницы.
Что можно делать 1 октябряВ этот день люди старались собрать как можно больше шиповника. Ягода символизирует здоровье, силу и защиту. Из шиповника делали кисель, мармелад и варенье. Его также заваривали в чай. Из ягоды готовили настои, отвары и чаи, помогавшие при простуде, болезнях желудка и кишечника. Также шиповник использовали для украшения домов и создания оберегов.
Фото: istock / Madeleine_Steinbach
1 октября можно заняться заготовкой целебных трав, ведь наши предки верили, что собранное в этот день сырьё будет обладать наибольшей силой. Кроме того, день Арины Шиповницы считался подходящим для заготовки дров.
В этот день стоит помогать нуждающимся и совершать добрые дела.
Важно провести время с семьёй и близкими. Можно отдохнуть на природе, наслаждаясь осенней красотой.
Что нельзя делать 1 октябряНельзя срывать шиповник голыми руками, так как, согласно поверьям, это может привести к неприятностям и болезням. Лучше использовать для этого перчатки или другие средства защиты.
Не рекомендуется употреблять в пищу блюда из шиповника, если они были приготовлены человеком, который испытывает негативные эмоции. Считается, что это может передать эти эмоции тому, кто ест такое блюдо.
В этот день нельзя приглашать гостей к себе в дом, иначе всё закончится ссорой и серьёзным разладом в семье.
Нельзя проводить день в одиночестве, так как, согласно приметам, это может привлечь неудачи и плохое настроение.
Не рекомендуется начинать новые дела и проекты в этот день, так как они могут оказаться неудачными.
Нельзя жаловаться на жизнь и говорить о проблемах, так как, по поверьям, это может привлечь ещё больше неприятностей. Лучше сосредоточиться на позитиве и хорошем настроении.
Не рекомендуется выносить мусор из дома, так как это может привести к финансовым потерям.
Фото: istock / daizuoxin
Не стоит заниматься тяжёлой работой и домашними делами.
Приметы на 1 октябряЕсли в этот день удалось собрать много шиповника, то зима будет холодной и снежной.
Если листья на березе пожелтели, но остаются на ветвях – будет тёплая зима.
Если на Аринин день идёт дождь, то осень будет дождливой.
Журавли полетели в теплые края – в конце октября ждите заморозки.
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Алина Юрчак